Блінкен у Лондоні зустрінеться з лідерами близькосхідних країн – CNN

Держсекретар США Ентоні Блінкен офіційно відвідає Лондон з робочим візитом 25 жовтня

У п'ятницю, 25 жовтня, державний секретар США Ентоні Блінкен здійснить візит до Лондона, де проведе зустрічі з колегами з Йорданії та Об'єднаних Арабських Еміратів, а також з тимчасовим прем'єр-міністром Лівану. Про це повідомляє CNN.

Зустрічі з міністром закордонних справ Йорданії Айманом Сафаді та міністром закордонних справ ОАЕ Абдаллою бін Заїдом аль-Нагаяном, ймовірно, будуть зосереджені на координації зусиль для забезпечення стабільності, безпеки та відновлення Сектора Газа після закінчення війни.

Водночас, обговорення між Блінкеном і тимчасовим прем'єр-міністром Лівану Наджибом Мікаті стосуватиметься ізраїльської військової операції проти «Хезболли», яка спричинила значні втрати серед цивільного населення Лівану, включно зі столицею, Бейрутом.

Під час прес-конференції в четвер держсекретар США наголосив, що боротьба Ізраїлю з «Хезболлою» «не повинна і не може перетворитися на затяжну кампанію» у Лівані, закликавши Ізраїль вжити всіх можливих заходів для захисту цивільних, ліванських військових і миротворців ООН.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у середу, 9 жовтня, провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Лідери двох країн обговорили плани Ізраїлю щодо удару у відповідь по Ірану.

Нагадаємо, 1 жовтня Ізраїль офіційно оголосив про початок наземної операції в Лівані, зосереджуючись на південних районах, де розташовані військові об'єкти «Хезболли».

Пізніше винищувачі військово-повітряних сил Ізраїлю завдали розвідувальних ударів по об'єктах терористів, що належать до штаб-квартири розвідки «Хезболли» у Бейруті.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати та арабські країни розпочали таємні переговори з Іраном про всеосяжне припинення вогню на всіх фронтах у регіоні Близького Сходу.

До слова, під час наземної операції на півдні Лівану ЦАХАЛ заявляє про ліквідацію більш як 400 бойовиків організації «Хезболла».