Головна Світ Політика
search button user button menu button

Слід зняти всі обмеження на використання Україною зброї – МЗС Норвегії

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Слід зняти всі обмеження на використання Україною зброї – МЗС Норвегії
Норвегія підтримала надання зброї Україні
фото з відкритих джерел

Під час конференції щодо Формули миру Норвегія виступила за надання Україні права застосовувати далекобійну західну зброю

Норвегія підтримує зняття всіх обмежень на використання Збройними силами України зброї, яку надали міжнародні партнери. Про це під час конференції щодо Формули миру в Монреалі повідомив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде, передає кореспондент Укрінформу.

«Друзям і прибічникам України не слід казати їй оборонятися зі звʼязаними за спиною руками. Нам варто дозволити Україні самій обирати, як застосовувати надану зброю для досягнення максимального ефекту», – зазначив він.

За словами Ейде, єдиним обмеженням для України у цьому питанні має бути міжнародне право.

«Однак міжнародне право жодним чином не забороняє України відбиватися від агресора. Росія – агресор, вона обрала війну й має розуміти, що ця війна може перекинутися на її територію», – наголосив глава МЗС Норвегії.

Раніше стало відомо, що Норвегія надасть понад 118 мільйонів доларів для закупівлі озброєння та запасних частин для українських винищувачів F-16. Цього року країна також передасть Україні шість таких винищувачів.

Нагадаємо, 29 жовтня у Рейк’явіку президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Під час зустрічі обговорили підтримку України на полі бою, у дипломатичній та фінансовій сферах.  

Також прем’єр-міністр Норвегії заявив про намір збільшити допомогу Україні. Він наголосив, що за програмою, яка була розрахована до 2027 року, Норвегія надавала країні підтримку розміром $1,5 млрд на рік. Відповідно до нової ініціативи, ця сума збільшуватиметься.

Теги: росія міністр війна Норвегія Володимир Зеленський президент озброєння обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Протести у Грузії через фальсифікацію результатів виборів, 28 жовтня 2024 року
МЗС України закликало грузинський уряд «не йти білоруським шляхом»
Вчора, 21:21
Христина «Кудрява»: «По всіх кишенях розпихано прокладки і тампони… А ще – таблетки від циститу, він у мене хронічний...»
Майор Нацгвардії Христина «Кудрява». Розмова про те, як бути жінкою на війні Інтерв’ю
23 жовтня, 11:05
Російська армія збільшила використання техніки на двох напрямках фронту – ISW
Російська армія збільшила використання техніки на двох напрямках фронту – ISW
19 жовтня, 08:30
«Хезболла» пригрозила, що з кожним днем посилюватиме ракетні удари по Ізраїлю
«Хезболла» заявила про посилення війни з Ізраїлем після вбивства лідера ХАМАС
18 жовтня, 09:28
Експерти кажуть, що перегляд граничних цін на ринках електроенергії забезпечить додаткові кошти для ремонтів обладнання та підготовки до опалювального періоду
Граничні ціни потрібно скасувати або зробити на рівні з європейськими цінами – представники ВДЕ
14 жовтня, 14:54
Ізраїльтяни знищили тунель бойовиків
ЦАХАЛ зруйнував тунель «Хезболли», який проходив під кордоном з Лівану в Ізраїль
9 жовтня, 01:33
У Криму горить нафтобаза
Вибухи у Харкові та пожежа в Криму: головне за ніч
7 жовтня, 06:45
Рютте здійснив перший візит на посаді генсека НАТО до України
Візит Рютте до Києва: Зеленський розкрив деталі зустрічі (фото, відео)
3 жовтня, 14:41
Перший заступник міністра оборони України Іван Гарилюк
Зеленський увів першого заступника міністра оборони Гаврилюка до складу Ставки
1 жовтня, 15:22

Політика

Росіяни намагались зірвати конференцію щодо формули миру в Монреалі – Сибіга
Росіяни намагались зірвати конференцію щодо формули миру в Монреалі – Сибіга
Грузинська опозиція анонсувала нові акції протестів на четверте листопада
Грузинська опозиція анонсувала нові акції протестів на четверте листопада
Напередодні війни союзники радили Зеленському записати відеозаповіт – Кулеба
Напередодні війни союзники радили Зеленському записати відеозаповіт – Кулеба
Іран може вдарити по Ізраїлю ракетами з території Іраку – Axios
Іран може вдарити по Ізраїлю ракетами з території Іраку – Axios
США оголосять про військову допомогу Україні найближчими днями
США оголосять про військову допомогу Україні найближчими днями
Блінкен заявив про вісім тисяч військових із КНДР у Курській області Росії
Блінкен заявив про вісім тисяч військових із КНДР у Курській області Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
89K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 жовтня: ситуація на фронті
53K
Стало відомо, скільки бійців цього місяця повернулися на службу після самовільного залишення частини
45K
Український агент пробрався до командного пункту 37-ї бригади росіян
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 жовтня 2024
26K
Запущена КНДР балістична ракета встановила рекорд
9666
Прогноз магнітних бур на 31 жовтня – 2 листопада: якою буде сонячна активність

Новини

1 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Єврокомісія підтвердила високий рівень імплементації Україною законодавства Європи в енергетиці – звіт
Вчора, 17:21
Кремль залучає війська з КНДР через проблеми в Росії – генерал Девід Петреус
Вчора, 16:21
Росія не зупиниться, якщо її не зупинити – військовий ЗСУ з Фінляндії
Вчора, 15:15
Російське вторгнення призвело до зростання громадянської свідомості молоді – дослідження
Вчора, 14:16
Покоління війни. У Києві розпочався Безпековий Форум для молоді (трансляція)
Вчора, 10:59

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua