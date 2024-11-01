Слід зняти всі обмеження на використання Україною зброї – МЗС Норвегії

Під час конференції щодо Формули миру Норвегія виступила за надання Україні права застосовувати далекобійну західну зброю

Норвегія підтримує зняття всіх обмежень на використання Збройними силами України зброї, яку надали міжнародні партнери. Про це під час конференції щодо Формули миру в Монреалі повідомив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде, передає кореспондент Укрінформу.

«Друзям і прибічникам України не слід казати їй оборонятися зі звʼязаними за спиною руками. Нам варто дозволити Україні самій обирати, як застосовувати надану зброю для досягнення максимального ефекту», – зазначив він.

За словами Ейде, єдиним обмеженням для України у цьому питанні має бути міжнародне право.

«Однак міжнародне право жодним чином не забороняє України відбиватися від агресора. Росія – агресор, вона обрала війну й має розуміти, що ця війна може перекинутися на її територію», – наголосив глава МЗС Норвегії.

Раніше стало відомо, що Норвегія надасть понад 118 мільйонів доларів для закупівлі озброєння та запасних частин для українських винищувачів F-16. Цього року країна також передасть Україні шість таких винищувачів.

Нагадаємо, 29 жовтня у Рейк’явіку президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Під час зустрічі обговорили підтримку України на полі бою, у дипломатичній та фінансовій сферах.

Також прем’єр-міністр Норвегії заявив про намір збільшити допомогу Україні. Він наголосив, що за програмою, яка була розрахована до 2027 року, Норвегія надавала країні підтримку розміром $1,5 млрд на рік. Відповідно до нової ініціативи, ця сума збільшуватиметься.