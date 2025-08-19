Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 19 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11118 танків
фото: Military Balance

Протягом минулої доби українські захисники знищили 890 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 19 серпня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 19 серпня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 19 серпня втратила:

  • особового складу ‒ близько 1071780 (+890) осіб,
  • танків ‒ 11118 (+0) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 23148 (+0) од,
  • артилерійських систем – 31698 (+66) од,
  • РСЗВ – 1470 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1208 (+0) од,
  • літаків – 422 (+0) од,
  • гелікоптерів – 340 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 51894 (+209),
  • крилаті ракети ‒ 3558 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 59060 (+123) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3943 (+1).
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Як відомо, триває 1273-й день повномасштабної війни в Україні.

