Втрати ворога станом на 19 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 890 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 19 серпня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 19 серпня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 19 серпня втратила:
- особового складу ‒ близько 1071780 (+890) осіб,
- танків ‒ 11118 (+0) од,
- бойових броньованих машин ‒ 23148 (+0) од,
- артилерійських систем – 31698 (+66) од,
- РСЗВ – 1470 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1208 (+0) од,
- літаків – 422 (+0) од,
- гелікоптерів – 340 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 51894 (+209),
- крилаті ракети ‒ 3558 (+0),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 59060 (+123) од,
- спеціальна техніка ‒ 3943 (+1).
Як відомо, триває 1273-й день повномасштабної війни в Україні.