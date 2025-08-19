Втрати ворога станом на 19 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11118 танків

Протягом минулої доби українські захисники знищили 890 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 19 серпня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 19 серпня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 19 серпня втратила:

особового складу ‒ близько 1071780 (+890) осіб,

танків ‒ 11118 (+0) од,

бойових броньованих машин ‒ 23148 (+0) од,

артилерійських систем – 31698 (+66) од,

РСЗВ – 1470 (+1) од,

засоби ППО ‒ 1208 (+0) од,

літаків – 422 (+0) од,

гелікоптерів – 340 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 51894 (+209),

крилаті ракети ‒ 3558 (+0),

кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 59060 (+123) од,

спеціальна техніка ‒ 3943 (+1).

Втрати ворога у війні станом на 19 серпня 2025 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Як відомо, триває 1273-й день повномасштабної війни в Україні.