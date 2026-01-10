«Такого моменту в історії ще не було». Нардеп В'ятрович закликав українців готуватися до особливої ролі нашої держави

«Україна має стати центром тяжіння для інших». В'ятрович вказав на історичний момент для Європи

Світ перебуває у точці зламу, коли чинна система міжнародного права стрімко руйнується. І Україна опинилася в самому епіцентрі глобального протистояння. Таку думку у коментарі «Главкому» висловив історик, народний депутат Володимир В’ятрович.

За його словами, світ поступово повертається до формату, за якого кілька сильних держав намагаються нав’язувати власний порядок денний усім іншим, розглядаючи їх не як партнерів, а як ресурс для власного посилення. Така модель, зазначив В’ятрович, дедалі більше нагадує ситуацію на початку XX століття – перед Другою світовою війною, з характерними рисами імперіалізму.

«Україна опинилася просто в епіцентрі цього протистояння. Від результатів війни в Україні залежить, чи подальше сповзання світу в імперський формат триватиме й завершиться перемогою сили, чи цей процес вдасться зупинити», – наголосив народний депутат.

В’ятрович підкреслив, якщо Україна вистоїть – завдяки зусиллям самих українців і за підтримки тих держав, які прагнуть зберегти міжнародно-правові рамки, – з’явиться шанс на повернення до більш передбачуваного і справедливого світового порядку.

На його думку, усвідомлення цієї ролі має стати ключовим внутрішнім мобілізаційним чинником для українського суспільства, а також основним меседжем у спілкуванні з міжнародними партнерами, насамперед з Європою. Саме для європейських країн загроза руйнування системи безпеки та права, створеної після Другої світової війни, є особливо небезпечною.

Водночас нардеп зауважив, що для виконання такої історичної місії Україна має бути внутрішньо готовою. Він розкритикував нинішню модель управління державою, назвавши її надмірно персоніфікованою, вертикалізованою та корумпованою, і зазначив, що в такому вигляді вона не здатна впоратися з викликами.

«Україна має стати центром тяжіння для інших країн. Це одне з найважливіших наших завдань. Такого моменту, коли настільки багато залежало саме від України, напевно, в історії ще не було», – підкреслив В’ятрович.

За його словами, у разі втрати цього шансу поразка торкнеться не лише України, а й усієї Європи та того світу, який досі спирався на правила, право і міжнародні домовленості.

Нагадаємо, історик та професор Львівського католицького університету Ярослав Грицак в інтерв’ю «Главкому» розповів, що загроза початку Третьої світової війни є цілком реальною. Зараз ключовим питанням у світі є питання безпеки. В цій новій структурі Україна і українське питання є одним з наріжних каменів. І значною мірою нова система безпеки буде ґрунтуватися навколо нашої країни.

Крім того, сучасне суспільство, яке має за плечима історію воєн, втрачає свої цінності та бачення ризиків. Це та ще низка аспектів роблять можливість початку Третьої світової війни доволі реалістичною. Такою думкою поділився в інтерв’ю «Главкому» філософ, колишній дисидент та політв’язень Мирослав Маринович.