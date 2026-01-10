Росія намагається втрутитись у відносини США та України – Зеленський

За словами президента, РФ намагається використати лобістів, щоб завадити дипломатії України

Україна уважно відстежує активність російських спецслужб та лобістів, які намагаються зруйнувати стратегічні відносини Києва з партнерами, зокрема зі Сполученими Штатами. На будь-які деструктивні дії ворога буде надана відчутна відповідь. Як інформує «Главком», про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

Глава держави зазначив, що секретар Ради безпеки та оборони Рустем Умєров провів переговори з американськими колегами. Головна мета – забезпечити стовідсотково конструктивний діалог, який посилює обороноздатність країни.

«Це наше стратегічне завдання. Україна ніколи не була й не буде перепоною для дипломатії, і наша ефективність у роботі з партнерами завжди найвищого рівня. Так буде й надалі», – підкреслив Зеленський.

Президент акцентував, що єдиним джерелом війни та причиною її затягування залишається Росія, яка заслуговує на максимальний тиск світової спільноти.

За словами Зеленського, Кремль не полишає спроб розколоти єдність Заходу щодо підтримки України. Спецслужби фіксують, кого саме Москва залучає для просування своїх наративів та які операції намагається запустити як в Україні, так і в Європі.

«Ми бачимо, яких лобістів Москва залучає, через кого намагається діяти. Наша протидія буде відчутною — і по лінії спеціальних служб, і по лінії наших розвідок, і політичною співпрацею з партнерами», – запевнив президент.

Зеленський відзначив важливі зрушення у США. У Конгресі поновлено рух у напрямку посилення санкційного тиску на енергетичний сектор агресора.

Ідеться про більш жорсткі обмеження проти російської нафти, що є ключовим джерелом фінансування війни. Президент висловив сподівання, що ці механізми дійсно спрацюють, та подякував усім союзникам за допомогу.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський може провести чергові переговори з Дональдом Трампом найближчими днями. Як повідомляє видання Axios, головною метою зустрічі є остаточне узгодження та підписання документа про довгострокові гарантії безпеки для України.

Також радники Дональда Трампа, Стів Віткофф та Джаред Кушнер, провели зустріч із російським спецпосланцем Кирилом Дмитрієвим у Парижі. Сторони обговорювали американську стратегію завершення війни.

Ці консультації стали наступним етапом після переговорів Віткоффа та Кушнера з Володимиром Зеленським, а також лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини. Ключовими темами дискусії стали майбутні безпекові гарантії для України та статус територій на сході Донбасу. Мета зустрічі – узгодити деталі плану перед тим, як офіційно залучити Москву до широкого переговорного процесу.

Нагадаємо, 6 січня в столиці Франції відбулася зустріч лідерів «коаліції охочих», країн, які підтримують Україну у війні з Росією. Зеленський взяв участь у цьому засіданні.