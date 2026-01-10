Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 10 січня 2026. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Лінія фронту станом на 10 січня 2026. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 10 січня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав 33 авіаційні удари, скинувши 81 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, залучили для ураження 4439 дронів-камікадзе та здійснили 2830 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

10 січня станом на 22:00 відбулося 139 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 97 окупантів, з яких 58 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили 12 одиниць автомобільної техніки, три квадроцикли, наземний роботизований комплекс, 32 безпілотні літальні апарати, чотири антени та один пункт управління БпЛА, також уразили дві артилерійські системи, автомобіль та 19 укриттів для особового складу противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Відбулося два боєзіткнення. Противник завдав двох авіаційних ударів, скинув п’ять керованих авіаційних бомб та здійснив 91 обстріл, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 10 січня 2026. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Сьогодні ворог шість разів атакував у районі населеного пункту Вовчанськ та у бік населених пунктів Графське, Вільча.

Лінія фронту станом на 10 січня 2026. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Противник здійснив вісім спроб наступу у бік Куп’янська, Петропавлівки, Курилівки, Піщаного, Богуславки; три боєзіткнення тривають.

Лінія фронту станом на 10 січня 2026. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Сили оборони відбили шість штурмових дій у районі населених пунктів Дробишеве, Середнє, Новоселівка, Зарічне. Два боєзіткнення на даний час тривають.

Лінія фронту станом на 10 січня 2026. Зведення Генштабу фото 4

На Слов’янському напрямку

Ворог тричі атакував у районі Дронівки.

Лінія фронту станом на 10 січня 2026. Зведення Генштабу фото 5

На Костянтинівському напрямку

Сьогодні відбулося 11 бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів поблизу Олександро-Шультиного, Плещіївки, Іванопілля, Русиного Яру, Щербинівки та у бік Софіївки, Торського.

Лінія фронту станом на 10 січня 2026. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби противник 32 рази атакував у районах населених пунктів Затишок, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Никанорівка та у бік Новопавлівки, Новоолександрівки, Білицького та Філії. Наші захисники стримують натиск противника, у двох локаціях бої досі тривають.

Лінія фронту станом на 10 січня 2026. Зведення Генштабу фото 7

На Олександрівському напрямку

Українські оборонці відбили шість атак загарбників в районах населених пунктів Злагода, Рибне, Солодке та у бік Олексіївки, Соснівки, Вишневого. Ще чотири боєзіткнення в цей час тривають.

Лінія фронту станом на 10 січня 2026. Зведення Генштабу фото 8

На Гуляйпільському напрямку

Відбулось 19 боєзіткнень в районах населених пунктів Гуляйполе, Варварівка, Зелене, Дорожнянка та у бік Добропілля, Оленокостянтинівки, Святопетрівки.

Лінія фронту станом на 10 січня 2026. Зведення Генштабу фото 9

Нагадаємо, триває 1417-й день повномасштабної війни в Україні.

