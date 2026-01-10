Завершення війни: Зеленський озвучив два можливих сценарії на 2026 рік

За словами українського президента, виключно від рішучості партнерів України залежить, який план стане основним на цей рік

Кандидат на посаду міністра оборони Михайло Федоров доповів президенту пропозиції щодо плану захисту

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має план дій як для дипломатичних переговорів для завершення війни, так і для сфери оборони, якщо мирного врегулювання досягти не вдасться. Як інформує «Главком», про це він сказав у вечірньому зверненні в суботу, 10 січня.

«Для сфери оборони в нас план дій є. Так само, як і для дипломатії», – наголосив Зеленський.

За словами українського президента, виключно від рішучості партнерів України залежить, який план стане основним на цей рік.

«Війну треба завершувати. Для цього на Росію треба тиснути. Той, хто говорить мовою балістики та «Шахедів», нічого, крім сили, не зрозуміє. Працюємо, щоб світ діяв ефективно», – наголосив він.

Зеленський повідомив, що кандидат на посаду міністра оборони Михайло Федоров сьогодні доповідав йому щодо плану захисту.

«Стратегічні речі обговорювали. Розраховую, що парламентарі вже наступного тижня підтримають Михайла на посаду міністра оборони України», – додав він.

Раніше радники Дональда Трампа, Стів Віткофф та Джаред Кушнер, провели зустріч із російським спецпосланцем Кирилом Дмитрієвим у Парижі. Сторони обговорювали американську стратегію завершення війни.

Ці консультації стали наступним етапом після переговорів Віткоффа та Кушнера з Володимиром Зеленським, а також лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини. Ключовими темами дискусії стали майбутні безпекові гарантії для України та статус територій на сході Донбасу. Мета зустрічі – узгодити деталі плану перед тим, як офіційно залучити Москву до широкого переговорного процесу.

Нагадаємо, 6 січня в столиці Франції відбулася зустріч лідерів «коаліції охочих», країн, які підтримують Україну у війні з Росією. Зеленський взяв участь у цьому засіданні.

Раніше повідомлялося, що начальники генеральних штабів збройних сил країн «коаліції охочих» під час зустрічі в Парижі обговорили гарантії безпеки для України та механізми їхньої практичної реалізації.

До слова, у Парижі президент України Володимир Зеленський підписав разом із президентом Франції Еммануелем Макроном та премʼєром Великої Британії Кіром Стармером декларацію про наміри розгорнути в Україні багатонаціональний військовий контингент після припинення вогню.