Келлог зробив гучну заяву про Зеленського

США не бачили такого лідера з часів Лінкольна, заявив Келлог про Зеленського

Колишній спеціальний представник президента США порівняв президента України із Лінкольном

Американський генерал Кіт Келлог, який тривалий час був спеціальним представником президента США Дональда Трампа з питань російсько-української війни, заявив, що Америка не бачила такого лідера, як президент України Володимир Зеленський, з часів Авраама Лінкольна. Як інформує «Главком», деталями своїх розмов з Трампом та ставленням до українського лідера Келлог поділився в інтерв’ю ITV News.

«Жорсткий сучий син»

Характеризуючи українського лідера, Келлог використав недипломатичну, але сповнену поваги лексику.

«Він жорсткий сучий син. І він стає все більш зосередженим», – зазначив генерал.

⚡️ Зеленський – напористий с*чий син: він упертий, має свою думку, не боїться її висловлювати. Він знає як користуватися ЗМІ, – заявив Кіт Келлог



«Ми не бачили в США такого лідера як Зеленський з часів Авраама Лінкольна», – додав він. pic.twitter.com/XrtaV5YrH2 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 10, 2026

Келлог пригадав, як одного разу прямо сказав Дональду Трампу про його схожість із Зеленським.

«Я пам’ятаю, як одного разу сказав президенту Трампу: «Сер, він дуже схожий на вас». І була така реакція: «Оу?». Я відповів: «Я не кажу про статуру… Але він впертий. Він має власну думку. Він не боїться її висловлювати. І він знає, як використовувати медіа», – розповів Келлог.

Порівняння з Лінкольном

Найбільш резонансною стала заява генерала про історичний масштаб постаті Зеленського. Келлог зізнався, що свого часу отримав порцію критики за те, що назвав українського президента «сміливим лідером, який веде боротьбу».

«Я сказав людям в адміністрації: «Ми у Сполучених Штатах не бачили лідера, подібного до нього, з часів Авраама Лінкольна», – підкреслив Келлог.

Він пояснив це тим, що Лінкольн, як і Зеленський, вів війну за виживання нації на власній землі, і саме це робить їхній досвід унікальним та співмірним.

Раніше президент США Дональд Трамп обізвав спецпосланця Кіта Келлога після його слів про українського лідера Володимира Зеленського. Після того як спецпредставник Трампа назвав президента України мужнім і сміливим, президент США «накинувся на нього». «То ви називаєте Зеленського бойовим і мужнім?» – вигукнув американський президент.

До слова, спецпредставник американського президента, генерал Кіт Келлог заявив, що війна Росії проти України це «боротьба добра зі злом».