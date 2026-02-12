Наступна Молдова? Ексдиректор ЦРУ розкрив правду про плани Путіна

Девід Петреус допустив ризик нової агресії РФ після України та заявив, що потенційною ціллю може стати одна з країн Балтії або Молдова

Генерал армії США у відставці та колишній директор ЦРУ Девід Петреус заявив, що можливість нападу Росії на одну з країн НАТО варто розглядати серйозно. На його думку, такий сценарій може стати реальнішим, якщо Москва досягне своїх цілей в Україні та розширить вплив у Молдові. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Радіо Свобода».

За його словами, наразі він не вважає напад Росії на НАТО неминучим, однак ризик існує у довгостроковій перспективі. «О, я гадаю, таку можливість варто розглядати. Особисто я не думаю, що Росія піде на це, доки не досягне своїх цілей в Україні та, до речі, не захопить Молдову, яка буде наступною і чия армія зовсім невелика. На молдовській землі в Придністров’ї досі перебуває пара батальйонів російської піхоти чи десантників, чи хто вони там», – заявив він.

Петреус припустив, що після цього потенційною ціллю може стати одна з держав Балтії. «Але якщо з цими двома країнами буде покінчено, наступною стане одна з країн Балтії, можливо, Литва – про неї часто згадував Путін у своїх тирадах про «виклики», які Росії довелося терпіти після завершення Холодної війни», – сказав генерал.

Він також звернув увагу на риторику російського керівництва, наголосивши, що наміри Кремля були озвучені публічно. «Майте на увазі: Путін нам усе сказав, ми просто не слухали», – зазначив Петреус.

Ексдиректор ЦРУ підкреслив, що, на його переконання, російський диктатор прагне відновити вплив, подібний до радянського, використовуючи як військові, так і економічні інструменти. «Він намагається відродити СРСР у будь-який спосіб: чи то військовими діями (Грузія, Україна), чи то економічними (Євразійська економічна рада – бліда копія ЄС)», — сказав він.

Петреус наголосив на необхідності прагматичного підходу до оцінки ситуації. «Ми маємо бути холоднокровними реалістами щодо того, чого він хоче досягти в Україні, і чітко усвідомлювати: він не задовольниться меншим, ніж те, про що він офіційно заявив», – підсумував генерал.

Нагадаємо, що президент Литви Гітанас Науседа розкритикував заклики деяких європейських лідерів, які говорять про діалог з російським диктатором Путіним. Він заявив, що ці розмови не додають Європі солідності.