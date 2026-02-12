Головна Світ Політика
Наступна Молдова? Ексдиректор ЦРУ розкрив правду про плани Путіна

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Наступна Молдова? Ексдиректор ЦРУ розкрив правду про плани Путіна
Ексдиректор ЦРУ Девід Петреус допустив ризик нападу РФ на країну НАТО
фото: Радіо Свобода

Девід Петреус допустив ризик нової агресії РФ після України та заявив, що потенційною ціллю може стати одна з країн Балтії або Молдова

Генерал армії США у відставці та колишній директор ЦРУ Девід Петреус заявив, що можливість нападу Росії на одну з країн НАТО варто розглядати серйозно. На його думку, такий сценарій може стати реальнішим, якщо Москва досягне своїх цілей в Україні та розширить вплив у Молдові. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Радіо Свобода».

За його словами, наразі він не вважає напад Росії на НАТО неминучим, однак ризик існує у довгостроковій перспективі. «О, я гадаю, таку можливість варто розглядати. Особисто я не думаю, що Росія піде на це, доки не досягне своїх цілей в Україні та, до речі, не захопить Молдову, яка буде наступною і чия армія зовсім невелика. На молдовській землі в Придністров’ї досі перебуває пара батальйонів російської піхоти чи десантників, чи хто вони там», – заявив він.

Петреус припустив, що після цього потенційною ціллю може стати одна з держав Балтії. «Але якщо з цими двома країнами буде покінчено, наступною стане одна з країн Балтії, можливо, Литва – про неї часто згадував Путін у своїх тирадах про «виклики», які Росії довелося терпіти після завершення Холодної війни», – сказав генерал.

Він також звернув увагу на риторику російського керівництва, наголосивши, що наміри Кремля були озвучені публічно. «Майте на увазі: Путін нам усе сказав, ми просто не слухали», – зазначив Петреус.

Ексдиректор ЦРУ підкреслив, що, на його переконання, російський диктатор прагне відновити вплив, подібний до радянського, використовуючи як військові, так і економічні інструменти. «Він намагається відродити СРСР у будь-який спосіб: чи то військовими діями (Грузія, Україна), чи то економічними (Євразійська економічна рада – бліда копія ЄС)», — сказав він.

Петреус наголосив на необхідності прагматичного підходу до оцінки ситуації. «Ми маємо бути холоднокровними реалістами щодо того, чого він хоче досягти в Україні, і чітко усвідомлювати: він не задовольниться меншим, ніж те, про що він офіційно заявив», – підсумував генерал.

Нагадаємо, що президент Литви Гітанас Науседа розкритикував заклики деяких європейських лідерів, які говорять про діалог з російським диктатором Путіним. Він заявив, що ці розмови не додають Європі солідності.

