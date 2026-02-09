Євросоюз розглядає повну блокаду російських танкерів: як це позначиться на війні проти України

У ЄС вважають, що із забороною на морські перевезення будь-який експорт нафти з Росії стане ще складнішим

ЄС більше не побоюється потенційної ринкової нестабільності та розглядає пропозицію повної заборони морських послуг для російських нафтових танкерів

ЄС змінив оцінку ринкових ризиків та розглядає повну блокаду російських танкерів, які експортують частину російської нафти на світові ринки. Про це заявила головна речниця Європейської комісії Паула Пінью на брифінгу в Брюсселі. Інформує «Главком».

За словами речниці Європейської комісії ПаулаиПінью, ЄС не боїться нестабільності на ринку. І тепер готовий до повної заборони на морські послуги для російських танкерів.

«Це явно посилення санкцій. Досі, навіть з урахуванням обмеження цін, експорт російської нафти все ще є можливим. Із забороною на морські перевезення будь-який експорт нафти з Росії стане ще складнішим, тому логіка саме така», – додала речниця.

Вона також зазначила, що ЄС вестиме переговори з G7 щодо того, щоб сім держав погодилися з цією пропозицією, аби зробити санкції «більш ефективними».

Відомо, що Фінляндія та Швеція просувають план, який заборонить компаніям з ЄС надавати будь-які послуги, такі як страхування, доступ до портів та інші, суднам, що перевозять російську сиру нафту або продукти нафтопереробки.

Передбачається, якщо ЄС запровадить повну заборону на морські послуги, гранична ціна на російську нафту фактично перестане застосовуватися в межах юрисдикції ЄС, оскільки компаніям буде заборонено обслуговувати всі російські судна без винятку, незалежно від ціни нафти, яку вони перевозять.

Нагадаємо, США запровадили санкції проти іранської нафти та «тіньового флоту». Державний департамент США запроваджує санкції проти 15 організацій, двох осіб та 14 суден «тіньового флоту», пов'язаних з незаконною торгівлею іранською нафтою, нафтопродуктами та нафтохімічною продукцією.

Держдеп зазначає, що США діятимуть, щоб притягнути до відповідальності іранський режим і його партнерів доти, доки Тегеран намагатиметься ухилитися від санкцій та отримувати доходи від нафти та нафтохімічної промисловості «для фінансування такої репресивної поведінки та підтримки терористичної діяльності та посередників».