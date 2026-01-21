Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 21 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 21 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
РФ з початку війни втратила 11 587 танків
колаж: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 170 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 21 січня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 21 січня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 21 січня втратила:

  • особового складу – близько 1 229 740 (+1 170) осіб.
  • танків – 11 587 (+8) од.
  • бойових броньованих машин – 23 938 (+10) од.
  • артилерійських систем – 36 463 (+70) од.
  • РСЗВ – 1 621 (+3) од.
  • засоби ППО – 1 279 (+0) од.
  • літаків – 434 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 112 159 (+1 019) од.
  • крилаті ракети – 4 190 (+27) од.
  • кораблі/катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 75 238 (+171) од.
  • спеціальна техніка – 4 049 (+1) од.
Втрати ворога у війні станом на 21 січня 2026 року
Втрати ворога у війні станом на 21 січня 2026 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ/Facebook

Нагадаємо, триває 1428-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: втрати війна Генштаб військова техніка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Віталій Голда мав класну кваліфікацію «Авіаційний рятувальник 1 класу»
Загинув, витягуючи побратимів з палаючого вертольота. Згадаймо Віталія Голду
15 сiчня, 09:00
Збитий дрон з ракетою
РФ атакує Україну модернізованими «шахедами» (фото)
14 сiчня, 16:04
Уночі на Київщині ворог знову атакував майже всі райони області
На Київщині врятовано родину з-під завалів (фото)
9 сiчня, 07:04
Своя земля пустіє, але вони весь час хочуть ще більше землі
Росія стрімко вмирає. Що каже статистика
6 сiчня, 19:29
Дональд Трамп зробив гучний допис у мережі
«РФ стоїть на заваді миру»: Трамп зробив показовий репост
31 грудня, 2025, 21:30
Сарваров народився 11 березня 1969 року
Воював у Чечні, Сирії та Україні: що відомо про генерала Сарварова, ліквідованого у Москві
22 грудня, 2025, 09:29

Події в Україні

Втрати ворога станом на 21 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 21 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 січня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 січня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 21 січня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 21 січня 2026
Росія вдарила по Запоріжжю, є загиблі
Росія вдарила по Запоріжжю, є загиблі
Лінія фронту станом на 20 січня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 20 січня 2026. Зведення Генштабу
В окупованому Дебальцевому уражено склад боєприпасів (відео)
В окупованому Дебальцевому уражено склад боєприпасів (відео)

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 21 січня
Сьогодні, 05:59
Трамп зірвав підписання угоди про відбудову України на $800 млрд
Вчора, 21:42
Нідерланди додатково виділили 23 млн євро на енергетику України
Вчора, 20:52
Міністр торгівлі США пообіцяв «розумний фінал» суперечки з ЄС
Вчора, 19:56
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 20 січня
Вчора, 05:59
Трамп придбав облігації Netflix і Warner Bros після оголошення про їхнє злиття
19 сiчня, 17:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua