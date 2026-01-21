Втрати ворога станом на 21 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 170 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 21 січня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 21 січня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 21 січня втратила:
- особового складу – близько 1 229 740 (+1 170) осіб.
- танків – 11 587 (+8) од.
- бойових броньованих машин – 23 938 (+10) од.
- артилерійських систем – 36 463 (+70) од.
- РСЗВ – 1 621 (+3) од.
- засоби ППО – 1 279 (+0) од.
- літаків – 434 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 112 159 (+1 019) од.
- крилаті ракети – 4 190 (+27) од.
- кораблі/катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 75 238 (+171) од.
- спеціальна техніка – 4 049 (+1) од.
Нагадаємо, триває 1428-й день повномасштабної війни в Україні.
