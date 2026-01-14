РФ атакує Україну модернізованими «шахедами» (фото)

Головна Країна Суспільство
Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Збитий дрон з ракетою
фото: Сергій Флеш/Telegram

Флеш: Щодня збиваємо «шахед» з ракетою

Фахівець із систем радіоелектронної боротьби та зв’язку Сергій «Флеш» Бескрестнов зазначив, що останнім часом під час атак на Україну Сили оборони щоденно знищують «шахеди», оснащені ракетами. Відповідне фото він показав у Telegram, передає «Главком».

«Останні дні, щодня збиваємо «шахед» з ракетою», – йдеться у дописі.

Крім того, як зазначає Флеш, половина дронів, якими останніми днями росіяни били по залізній дорозі Кивель – Київ, мали магнітні міни. Їх БпЛА скидали у сніг. 

«Половина «шахедів», що атакують останні дні ЖД Ковель – Київ, несуть на собі магнітні міни, які скидають у сніг. Будь ласка, попередьте всі служби про ризики. Варто пам'ятати, що ці міни через кілька днів самі ліквідуються. Тобто скоро почне вибухати все те, що скинули 12 січня», – наголосив фахівець.

Нагадаємо, Росія оснащує дрони-камікадзе типу «Шахед» новим видом бойової частини. Зазначається, що від початку 2025 року у будові дронів розвідники зафіксували такі зміни: новий вид бойової частини вагою 90 кг; польотний контролер, блок розподілу потужності та акумуляторну батарею перенесено з носової частини у хвостову; у конструкцію БПЛА встановлено додатковий баласт.

