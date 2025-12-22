Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Воював у Чечні, Сирії та Україні: що відомо про генерала Сарварова, ліквідованого у Москві

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Воював у Чечні, Сирії та Україні: що відомо про генерала Сарварова, ліквідованого у Москві
Сарваров народився 11 березня 1969 року
фото з відкритих джерел

Сарваров отримав у 2024 році військове звання генерал-лейтенанта

Сьогодні, 22 грудня, в Москві ліквідовано начальника управління оперативної підготовки Генерального штабу ЗС РФ генерал-лейтенанта Фаніл Сарваров. «Главком» розповідає, що відомо про військового злочинця.

Фаніл Сарваров народився 11 березня 1969 року в місті Грем'ячинськ Пермської області. За даними з відкритих джерел, в 1990 році він закінчив Казанське вище танкове командне училище.

У 1999 році закінчив Військову академію бронетанкових військ імені маршала Радянського Союзу Р. Я. Малиновського, а у 2008 році закінчив Військову академію Генерального штабу ЗС РФ.

У період між 1992 та 2003 роком Сарваров протягом шести років брав участь у осетинсько-інгуському конфлікті та в чеченській війні. У 2015-2016 роках брав участь у організації проведення інтервенції в Сирію.

Сарваров станом на травень 2024 року був начальником управління оперативної підготовки Збройних сил РФ. Тоді ж указом російського диктатора Володимира Путіна йому було присвоєно військове звання генерал-лейтенанта.

Зауважимо, що начальник управління оперативної підготовки Генштабу ЗС РФ відповідає за планування та координацію військових операцій, розробку планів оборони країни, мобілізаційну підготовку та управління військами, виступаючи ключовим органом у процесі прийняття рішень, забезпечуючи безперервне командування та управління Збройними силами РФ, а також відповідаючи за підготовку командирів і штабів.

Нагадаємо, вранці 22 грудня на парковці в Москві вибухнув автомобіль. Мешканці прилеглих будинків почули гучний вибух, після чого з вулиці Ясеневої було видно густий чорний дим і зарево від пожежі.

Згодом стало відомо, що під час вибуху автомобіля в Москві ліквідовано начальника управління оперативної підготовки Генерального штабу ЗС РФ генерал-лейтенанта Фаніл Сарваров.

Читайте також:

Теги: війна росія Москва

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін дуже не хоче зірвати мирний процес
Путін не хоче зриву перемовин: що це означає для України
24 листопада, 14:20
На фронті загинув ексрежисер «Орла і Решки» Василь Хомко
На фронті загинув ексрежисер «Орла і Решки» Василь Хомко
2 грудня, 03:34
Скільки американців проти будь-яких поступок України на користь Росії? Опитування
Скільки американців проти будь-яких поступок України на користь Росії? Опитування
7 грудня, 04:56
Трамп ухилився від запитання про вільну економічну зону на Донбасі
Трамп ухилився від запитання про вільну економічну зону на Донбасі
13 грудня, 02:39
Військовий Олександр Хоменко з позивним Історик провів на позиціях 76 днів
Їжа, ліки та павербанки. Солдат, який провів беззмінно на позиціях 76 днів, розказав, як там вижити
17 грудня, 08:50
Reuters: Трамп не збирається вводити нові антиросійські санкції
Reuters: Трамп не збирається вводити нові антиросійські санкції
17 грудня, 22:13
Через влучання на Одещині виникли пожежі на об’єктах енергетичної та портової інфраструктури
Уночі РФ вдарила по енергооб’єктах в Києві та кількох областях
25 листопада, 10:11
Лискун стверджує, що в Україні вона зіштовхувалася з дискримінацією
«Абсолютна дичина». Гераскевич різко відреагував на отримання Лискун громадянства Росії
4 грудня, 18:43
Максиму Музиці назавжди 37 років
Загинув під час виконання завдання на Донеччині. Згадаймо Максима Музику
7 грудня, 09:00

Соціум

Воював у Чечні, Сирії та Україні: що відомо про генерала Сарварова, ліквідованого у Москві
Воював у Чечні, Сирії та Україні: що відомо про генерала Сарварова, ліквідованого у Москві
Вибух авто у Москві: ліквідовано генерала Сарварова
Вибух авто у Москві: ліквідовано генерала Сарварова
Унікальна операція. Розвідка знищила російські Су-30 та Су-27 (відео)
Унікальна операція. Розвідка знищила російські Су-30 та Су-27 (відео)
У Москві вибухнув автомобіль: ймовірно, постраждав генерал
У Москві вибухнув автомобіль: ймовірно, постраждав генерал
Білорусь будує завод з виробництва снарядів для РФ
Білорусь будує завод з виробництва снарядів для РФ
Одна з країн розглядає заборону соціальних мереж для дітей
Одна з країн розглядає заборону соціальних мереж для дітей

Новини

День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
20 грудня, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
19 грудня, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
19 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua