Воював у Чечні, Сирії та Україні: що відомо про генерала Сарварова, ліквідованого у Москві

Сарваров отримав у 2024 році військове звання генерал-лейтенанта

Сьогодні, 22 грудня, в Москві ліквідовано начальника управління оперативної підготовки Генерального штабу ЗС РФ генерал-лейтенанта Фаніл Сарваров. «Главком» розповідає, що відомо про військового злочинця.

Фаніл Сарваров народився 11 березня 1969 року в місті Грем'ячинськ Пермської області. За даними з відкритих джерел, в 1990 році він закінчив Казанське вище танкове командне училище.

У 1999 році закінчив Військову академію бронетанкових військ імені маршала Радянського Союзу Р. Я. Малиновського, а у 2008 році закінчив Військову академію Генерального штабу ЗС РФ.

У період між 1992 та 2003 роком Сарваров протягом шести років брав участь у осетинсько-інгуському конфлікті та в чеченській війні. У 2015-2016 роках брав участь у організації проведення інтервенції в Сирію.

Сарваров станом на травень 2024 року був начальником управління оперативної підготовки Збройних сил РФ. Тоді ж указом російського диктатора Володимира Путіна йому було присвоєно військове звання генерал-лейтенанта.

Зауважимо, що начальник управління оперативної підготовки Генштабу ЗС РФ відповідає за планування та координацію військових операцій, розробку планів оборони країни, мобілізаційну підготовку та управління військами, виступаючи ключовим органом у процесі прийняття рішень, забезпечуючи безперервне командування та управління Збройними силами РФ, а також відповідаючи за підготовку командирів і штабів.

Нагадаємо, вранці 22 грудня на парковці в Москві вибухнув автомобіль. Мешканці прилеглих будинків почули гучний вибух, після чого з вулиці Ясеневої було видно густий чорний дим і зарево від пожежі.

Згодом стало відомо, що під час вибуху автомобіля в Москві ліквідовано начальника управління оперативної підготовки Генерального штабу ЗС РФ генерал-лейтенанта Фаніл Сарваров.