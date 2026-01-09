Головна Київ Новини
На Київщині врятовано родину з-під завалів (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
На Київщині врятовано родину з-під завалів (фото)
Уночі на Київщині ворог знову атакував майже всі райони області
фото: ДСНС Києва

Родина перебуває у лікарні

Працівники ДСНС врятували родину з Броварщини: маму, тата, бабусю та п’ятирічну дитину. Їх дістали з-під завалів після російського обстрілу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Усі отримали медичну допомогу та перебувають у лікарні.

На Київщині врятовано родину з-під завалів (фото) фото 1
На Київщині врятовано родину з-під завалів (фото) фото 2
На Київщині врятовано родину з-під завалів (фото) фото 3

«У ніч на Київщині ворог знову атакував майже всі райони області. Через обстріли виникли пожежі в житлових будинках і господарських спорудах на Броварщині, Обухівщині та Бориспільщині. Рятувальники працювали на 11 місцях. Пожежі ліквідовані», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські війська здійснили масований комбінований удар по Києву, застосувавши ракети та безпілотники. Станом на 04:40 мер міста Віталій Кличко підтвердив загибель чотирьох людей. Ще 19 осіб отримали поранення, більшість із них госпіталізовано.

За даними рятувальників, у столиці зафіксовано пожежі та пошкодження житлових будинків, цивільних і промислових об’єктів.

До слова, під час масованого комбінованого удару РФ по Україні в ніч на 9 січня місто Славутич, що на Київщині, опинилося в стані повного блекауту.

