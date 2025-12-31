Головна Світ Політика
«РФ стоїть на заваді миру»: Трамп зробив показовий репост

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Дональд Трамп зробив гучний допис у мережі
фото: АР

Трамп продублював заголовок статті видання New York Post

Президент США Дональд Трамп у мережі зробив репост новини, в якій зазначається, що саме РФ стоїть на заваді миру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Truth Social.

Американський лідер продублював заголовок статті видання New York Post «Брутальні «напади» Путіна показують, що саме Росія стоїть на заваді миру».

«РФ стоїть на заваді миру»: Трамп зробив показовий репост фото 1

Зокрема, у новині йдеться, що російський диктатор Володимир Путін вигадав атаку на свою резиденцію.

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що нібито Україна в ніч на 29 грудня «здійснила атаку БпЛА на держрезиденцію диктатора Володимира Путіна в Новгородській області».

Згодом Володимир Зеленський відповів на закиди Кремля та попередив українців про те, що РФ збирається атакувати урядові будівлі в Києві: «Зараз вони своєю заявою, що атакована була їх якась резиденція, просто готують ґрунт для того, щоб нанести удари, напевно, по столиці і по державних будівлях. Тому треба бути зараз всім уважними, всім абсолютно. Може бути нанесений удар по столиці».

Інститут вивчення війни вважає, що Кремль має намір використати фейк про обстріл резиденції російського диктатора Володимира Путіна, аби виправдати свою відмову від будь-яких мирних пропозицій. Також очільник МЗС України Андрій Сибіга заявив, що жодного нападу України на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна не було.

Посол США при НАТО Метью Вітакер поставив під сумнів заяву Росії про те, що Україна нібито здійснила атаку на президентську резиденцію диктатора Володимира Путіна в Новгородській області.

Теги: росія війна Дональд Трамп

