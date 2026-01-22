Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 22 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 22 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
РФ з початку війни втратила 11 596 танків
колаж: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 070 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 22 січня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 22 січня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 22 січня втратила:

  • особового складу – близько 1 230 810 (+1 070) осіб.
  • танків – 11 596 (+9) од.
  • бойових броньованих машин – 23 943 (+5) од.
  • артилерійських систем – 36 516 (+53) од.
  • РСЗВ – 1 623 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 282 (+3) од.
  • літаків – 434 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 112 828 (+669) од.
  • крилаті ракети – 4 190 (+0) од.
  • кораблі/катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 75 416 (+178) од.
  • спеціальна техніка – 4 049 (+0) од.
Втрати ворога у війні станом на 22 січня 2026 року
Втрати ворога у війні станом на 22 січня 2026 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ/Facebook

Нагадаємо, триває 1429-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: Генштаб війна військова техніка втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У РФ вичерпується арсенал
Топ-5 міфів про непереможність РФ
9 сiчня, 16:03
Унаслідок ворожого обстрілу одна людина загинула та троє осіб постраждало
Наслідки удару по медзакладу у Києві: фото, відео
5 сiчня, 06:20
Підтверджено ураження двох причалів зі стендерами нафтоналивного терміналу
Сили оборони вразили нафтопереробний завод у Краснодарському краї
31 грудня, 2025, 17:57
Зеленський подякував партнерам за $4,3 млрд внесків у PURL
Зеленський озвучив суму внесків у PURL за 2025 рік
31 грудня, 2025, 14:27
Туск повідомив про стан мирних переговорів
Туск зробив нову заяву про мирні переговори
29 грудня, 2025, 14:38
Складові Сил оборони і підрозділи Збройних сил і підрозділи ДПСУ не дають ворогу просунутися вглиб України
Прикордонники повідомили про ситуацію в Грабовському
25 грудня, 2025, 11:28

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 22 січня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 22 січня 2026 року
У деяких областях 22 січня 2026 року введено аварійні відключення світла
У деяких областях 22 січня 2026 року введено аварійні відключення світла
Втрати ворога станом на 22 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 22 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 січня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 січня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 22 січня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 22 січня 2026
Генсек НАТО розкрив втрати російської армії у грудні 2025
Генсек НАТО розкрив втрати російської армії у грудні 2025

Новини

День Соборності України 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 07:00
В Україні невелике потепління: погода на 22 січня
Сьогодні, 05:59
Україна та Росія перебувають у точці для укладення угоди – Трамп
Вчора, 17:45
Зеленський планує зустрітися з Трампом у Давосі
Вчора, 17:22
Трамп у Давосі розкритикував Європу через міграцію та імпорт
Вчора, 16:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 21 січня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua