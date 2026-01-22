Втрати ворога станом на 22 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 070 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 22 січня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 22 січня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 22 січня втратила:
- особового складу – близько 1 230 810 (+1 070) осіб.
- танків – 11 596 (+9) од.
- бойових броньованих машин – 23 943 (+5) од.
- артилерійських систем – 36 516 (+53) од.
- РСЗВ – 1 623 (+2) од.
- засоби ППО – 1 282 (+3) од.
- літаків – 434 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 112 828 (+669) од.
- крилаті ракети – 4 190 (+0) од.
- кораблі/катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 75 416 (+178) од.
- спеціальна техніка – 4 049 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1429-й день повномасштабної війни в Україні.
