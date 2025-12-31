Головна Світ Соціум
Сили оборони вразили нафтопереробний завод у Краснодарському краї

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Підтверджено ураження двох причалів зі стендерами нафтоналивного терміналу
фото: Генштаб ЗСУ

Ступінь завданих об’єктам енергетичного тилу ворога збитків – уточнюється

У рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 31 грудня підрозділи Сил оборони України уразили Туапсинський нафтопереробний завод у Краснодарському краї, РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Зафіксовано влучання ударних БпЛА по території заводу. Пошкоджено установку первинної переробки нафти та комплексні установки глибинної переробки нафтопродуктів.

Тупсинський НПЗ входить до десятки найбільших у РФ. Підприємство орієнтоване на експорт з потужністю переробки нафтопродуктів близько 12 млн тонн на рік. «Слід зауважити, що Туапсинський нафтопереробний завод є частиною енергетичного тилу агресора, продукує автомобільний бензин різних марок, прямогонний бензин (сировина для нафтохімії), дизельне пальне, мазут та задіяний у забезпеченні збройних сил противника», – наголосив Генштаб.

Також здійснено вогневе ураження нафтогазового термінала «Таманьнєфтєгаз» поблизу селища Волна на Таманському півострові Краснодарського краю РФ. Підприємство призначене для зберігання та подальшої перевалки нафти, нафтопродуктів, зріджених вуглеводневих газів з метою експорту та забезпечення збройних сил агресора. Зокрема, підтверджено ураження двох причалів зі стендерами нафтоналивного термінала.

Цієї ж ночі українські ударні БпЛА успішно атакували федеральну державну казенну установу «Темп» у місті Рибінськ, Ярославської обл. РФ. Нафтобаза «Росрезерву» «Темп» займається зберіганням, прийманням, відпуском та обліком стратегічних запасів, включаючи нафтопродукти. Ціль уражено, на об'єкті спостерігається масштабна пожежа.

Ступінь завданих об’єктам енергетичного тилу ворога збитків – уточнюється.

Окрім цього, Сили оборони України завдали вогневого ураження по тимчасовому пункту базування річкових катерів поблизу Оленівки, на тимчасово окупованій території українського Криму, та уражено склади боєприпасів противника в районах населених пунктів Ближнє та Сіятель, що на Донеччині.

Нагадаємо, уранці 31 грудня далекобійні дрони Центру спецоперацій «Альфа» СБУ вразили нафтобазу «Темп» у місті Рибінськ Ярославської області РФ. Вона входить до системи «Росрезерву» та призначена для зберігання великих обсягів пального.

