Головна Світ Політика
search button user button menu button

Туск зробив нову заяву про мирні переговори

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Туск зробив нову заяву про мирні переговори
Туск повідомив про стан мирних переговорів
фото: AP

Туск наголосив, що Захід і Україна ризикують програти переговори

Мирні переговори щодо України ще далекі від завершення, попри участь США у гарантіях безпеки. Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у соцмережі X

«Після нічних переговорів з європейськими лідерами одне можна сказати напевно: Захід і Україна програють це протистояння, якщо Росії вдасться посварити нас і диктувати свої умови миру. Декларація про участь США в гарантіях безпеки є успіхом, але переговори ще далекі від фіналу», – написав Туск.

Нагадаємо, що між польським президентом Каролем Навроцьким та премʼєр-міністром Дональдом Туском виник конфлікт. Його причиною стала нещодавня заява очільника країни про нібито загрозу для Польщі з боку Заходу.

Під час публічного виступу Навроцький заявив, що Польща є «національною спільнотою, відкритою до Заходу, але готовою захищати західний кордон республіки». Формулювання викликало хвилю критики та припущення, що президент міг помилково переплутати західний і східний напрями безпеки. Однак Навроцький заявив, що використав слова правильно.

Політична ситуація в Польщі загострилася до межі після публічної дискусії між прем'єр-міністром Дональдом Туском та президентом Каролем Навроцьким. Приводом для конфлікту стали заяви глави держави під час урочистостей у Познані, де він натякнув на необхідність захищати «західні кордони» країни.

До слова, під час офіційної зустрічі у Варшаві президент Польщі Кароль Навроцький вручив Володимиру Зеленському двотомник під назвою «Документи Волинського злочину».

Книги, що привернули увагу представників ЗМІ під час переговорів, є науковою працею польського Інституту національної пам’яті (IPN). Видання було підготовлене та випущене у 2023 році, коли Навроцький ще очолював цю установу.

Читайте також:

Теги: Польща міністр Україна Дональд Туск переговори конфлікт війна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Норвегії туристу, який перетнув кордон із Росією заради фото, виписали штраф
У Норвегії затримано туриста, який перетнув кордон із Росією заради фото
26 грудня, 20:01
Російська економіка. Чи насправді вона на грані краху?
Російська економіка. Чи насправді вона на грані краху?
18 грудня, 12:54
Супутники показали наслідки удару дрона СБУ по російській субмарині в Новоросійську
Супутники показали наслідки удару дрона СБУ по російській субмарині в Новоросійську
17 грудня, 02:47
У Берліні пройшов дводенний саміт щодо України
Архітектура миру. Як пройшли переговори у Берліні
16 грудня, 16:22
Родніна перебуває під персональними санкціями США, Євросоюзу, України та низки інших країн
Одіозна депутатка Думи, яка перебуває під санкціями ЄС, хоче потрапити на Олімпіаду в Італії
15 грудня, 11:43
Глава держави закликав партнерів наповнювати ініціативу Purl
Зеленський про засідання «коаліції охочих»: Ніхто не зацікавлений у третьому вторгненні РФ
11 грудня, 20:55
WSJ: Трамп тисне на Україну щодо мирної угоди та критикує підхід Європи
WSJ: Трамп тисне на Україну щодо мирної угоди та критикує підхід Європи
10 грудня, 04:57
Нова безпекова стратегія США: що сказано про Україну та наміри щодо НАТО
Нова безпекова стратегія США: що сказано про Україну та наміри щодо НАТО
5 грудня, 14:40
Фройдінг зазначив, що адміністрація президента Трампа не надала німецьким партнерам жодного попередження про це рішення
The Atlantic: США зупинили поставки певного озброєння для України
2 грудня, 22:19

Політика

Міністр Естонії розповів, що змусить Росію сісти за стіл переговорів
Міністр Естонії розповів, що змусить Росію сісти за стіл переговорів
Бельгія готується до війни майбутнього та озброює спецназ
Бельгія готується до війни майбутнього та озброює спецназ
Туск зробив нову заяву про мирні переговори
Туск зробив нову заяву про мирні переговори
Путін заборонив виконувати рішення іноземних судів у Росії
Путін заборонив виконувати рішення іноземних судів у Росії
Розвідка Естонії розповіла, чи планує Росія напад на країни Балтії
Розвідка Естонії розповіла, чи планує Росія напад на країни Балтії
Вучич офіційно погодився на перевибори після року протестів у Сербії
Вучич офіційно погодився на перевибори після року протестів у Сербії

Новини

В Україні хмарно: погода на 29 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua