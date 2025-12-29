Туск зробив нову заяву про мирні переговори

Туск наголосив, що Захід і Україна ризикують програти переговори

Мирні переговори щодо України ще далекі від завершення, попри участь США у гарантіях безпеки. Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у соцмережі X.

«Після нічних переговорів з європейськими лідерами одне можна сказати напевно: Захід і Україна програють це протистояння, якщо Росії вдасться посварити нас і диктувати свої умови миру. Декларація про участь США в гарантіях безпеки є успіхом, але переговори ще далекі від фіналу», – написав Туск.

Нагадаємо, що між польським президентом Каролем Навроцьким та премʼєр-міністром Дональдом Туском виник конфлікт. Його причиною стала нещодавня заява очільника країни про нібито загрозу для Польщі з боку Заходу.

Під час публічного виступу Навроцький заявив, що Польща є «національною спільнотою, відкритою до Заходу, але готовою захищати західний кордон республіки». Формулювання викликало хвилю критики та припущення, що президент міг помилково переплутати західний і східний напрями безпеки. Однак Навроцький заявив, що використав слова правильно.

Політична ситуація в Польщі загострилася до межі після публічної дискусії між прем'єр-міністром Дональдом Туском та президентом Каролем Навроцьким. Приводом для конфлікту стали заяви глави держави під час урочистостей у Познані, де він натякнув на необхідність захищати «західні кордони» країни.

До слова, під час офіційної зустрічі у Варшаві президент Польщі Кароль Навроцький вручив Володимиру Зеленському двотомник під назвою «Документи Волинського злочину».

Книги, що привернули увагу представників ЗМІ під час переговорів, є науковою працею польського Інституту національної пам’яті (IPN). Видання було підготовлене та випущене у 2023 році, коли Навроцький ще очолював цю установу.