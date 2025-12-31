Зеленський озвучив суму внесків у PURL за 2025 рік

З моменту започаткування PURL у серпні до неї вже приєдналися 24 країни

Загальну сума внесків за ініціативою PURL у 2025 році становила $4,3 млрд, наповнення ще двох пакетів допомоги триває. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у середу, 31 грудня.

«Загальна сума внесків склала 4,3 млрд дол., з них лише за грудень – майже 1,5 млрд дол. Завдяки цьому вдалося сформувати вже вісім пакетів допомоги і зараз триває наповнення ще двох. Дякуємо кожному, хто допомагав Україні в цьому році й підтримуватиме в 2026-му. Наближаємо мир і гарантовану безпеку для України та всієї Європи», - зазначив Зеленський.

Окремо Зеленський подякував Румунії та Хорватії, які приєдналися до програми та зробили перші внески у PURL.

Станом на сьогодні до програми вже приєдналися 24 країни: Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Німеччина, Канада, Естонія, Латвія, Литва, Ісландія, Фінляндія, Бельгія, Іспанія, Люксембург, Португалія, Словенія, Польща, Австралія, Греція, Нова Зеландія, Північна Македонія, Чорногорія, Румунія та Хорватія.

Нагадаємо, що у вересні президент України високо оцінив ініціативу PURL («Priority Ukraine Requirements List»/«Список пріоритетних вимог України») як «дуже цінний механізм НАТО», який дозволяє трансформувати підтримку союзників у оборонні спроможності для України. Ініціатива дає змогу закуповувати ключове американське озброєння, зокрема системи Patriot.

Румунія долучилася до ініціативи Purl з постачання американської зброї Україні. Бухарест спрямовує на оборону Києва 50 млн євро. Міністерка повідомила, що фінансування здійснюватиметься в межах затвердженої бюджетної стелі на 2025 рік.

За словами дипломатки, участь країни в Purl спрямована на зміцнення оборонних спроможностей України та створення умов для досягнення сталого миру.