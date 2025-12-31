Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський озвучив суму внесків у PURL за 2025 рік

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський озвучив суму внесків у PURL за 2025 рік
Зеленський подякував партнерам за $4,3 млрд внесків у PURL
фото: Zelenskiy / Official

З моменту започаткування PURL у серпні до неї вже приєдналися 24 країни

Загальну сума внесків за ініціативою PURL у 2025 році становила $4,3 млрд, наповнення ще двох пакетів допомоги триває. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у середу, 31 грудня.

«Загальна сума внесків склала 4,3 млрд дол., з них лише за грудень – майже 1,5 млрд дол. Завдяки цьому вдалося сформувати вже вісім пакетів допомоги і зараз триває наповнення ще двох. Дякуємо кожному, хто допомагав Україні в цьому році й підтримуватиме в 2026-му. Наближаємо мир і гарантовану безпеку для України та всієї Європи», - зазначив Зеленський.

Окремо Зеленський подякував Румунії та Хорватії, які приєдналися до програми та зробили перші внески у PURL.

Станом на сьогодні до програми вже приєдналися 24 країни: Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Німеччина, Канада, Естонія, Латвія, Литва, Ісландія, Фінляндія, Бельгія, Іспанія, Люксембург, Португалія, Словенія, Польща, Австралія, Греція, Нова Зеландія, Північна Македонія, Чорногорія, Румунія та Хорватія.

Нагадаємо, що у вересні президент України високо оцінив ініціативу PURL («Priority Ukraine Requirements List»/«Список пріоритетних вимог України») як «дуже цінний механізм НАТО», який дозволяє трансформувати підтримку союзників у оборонні спроможності для України. Ініціатива дає змогу закуповувати ключове американське озброєння, зокрема системи Patriot.

Румунія долучилася до ініціативи Purl з постачання американської зброї Україні. Бухарест спрямовує на оборону Києва 50 млн євро. Міністерка повідомила, що фінансування здійснюватиметься в межах затвердженої бюджетної стелі на 2025 рік.

За словами дипломатки, участь країни в Purl спрямована на зміцнення оборонних спроможностей України та створення умов для досягнення сталого миру. 

Читайте також:

Теги: війна Україна озброєння президент Словенія Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Домовленості з Росією? Є єдиний шлях
Домовленості з Росією? Є єдиний шлях
27 грудня, 02:45
Активи Росії мають бути використані для захисту від російської агресії та відбудови
Активи Росії мають бути використані для захисту від російської агресії та відбудови
18 грудня, 16:22
Трамп заявив, що є шанс закінчити війну в Україні
Підсумки мирних перемовин у США, заяви Трампа: головне за ніч
1 грудня, 05:49
Президент України обговорюватиме з європейськими посадовцями мирні перемовини та репараційну позику
Зеленський прибув у Брюссель
8 грудня, 22:07
Сторони погодилися, що в рамковому документі має бути чітко зафіксована дата набуття Україною членства у Європейському Союзі
Зеленський у Брюсселі зустрівся з Рютте, Коштою та фон дер Ляєн
9 грудня, 00:29
Росія оснащує безпілотники Shahed термобаричними боєголовками та використовує їх для атак
Мутація «шахедів». Як Путін удосконалює дрони-вбивці Технології війни
17 грудня, 20:30
Каспійськ було атаковано
Дрони атакували Каспійськ у Дагестані (відео)
1 грудня, 07:42
Трамп зробив заяву про війну в Україні
Трамп: США фінансово більше не причетні до війни в Україні
2 грудня, 19:48
Ковентрі не дала чіткої відповіді на питання українського журналіста
Очільниця МОК Ковентрі прокоментувала інформацію про нейтральних росіян, які підтримують війну
10 грудня, 20:21

Події в Україні

Зеленський озвучив суму внесків у PURL за 2025 рік
Зеленський озвучив суму внесків у PURL за 2025 рік
РФ все активніше атакує Україну спрощеними дронами Shahed
РФ все активніше атакує Україну спрощеними дронами Shahed
У Карпатах зафіксовано ускладнення погодних умов. Рятувальники попереджають про небезпеку
У Карпатах зафіксовано ускладнення погодних умов. Рятувальники попереджають про небезпеку
РФ за рік випустила по Україні майже 2,5 тисячі ракет
РФ за рік випустила по Україні майже 2,5 тисячі ракет
Більше, ніж у 2022-му та 2023-му разом. Скільки окупантів ЗСУ цьогоріч узяли в полон
Більше, ніж у 2022-му та 2023-му разом. Скільки окупантів ЗСУ цьогоріч узяли в полон
Окупанти посилили захист Кримського мосту напередодні свят
Окупанти посилили захист Кримського мосту напередодні свят

Новини

Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
Вчора, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 19:19
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
Вчора, 05:54
В Україні хмарно: погода на 29 грудня
29 грудня, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
28 грудня, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua