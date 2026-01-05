Наслідки удару по медзакладу у Києві: фото, відео
РФ атакувала медичний заклад
У ночі 5 січня російська терористична армія здійснила чергову атаку на столицю. Унаслідок чого одна людина загинула та троє осіб постраждало. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління ДСНС України у м. Києві.
У Оболонському районі сталося влучання та загоряння на другому поверсі чотирьох поверхового медичного закладу, попередньо з працюючим стаціонарним відділенням.
Пожежу ліквідовано. Одна людина загинула. Також троє осіб постраждало. Евакуйовано 25 осіб.
На місці працювало близько 50 рятувальників та 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, уночі 5 січня безпілотники атакували Київ. У столиці працювало ППО. Ткаченко повідомив, що в Оболонському районі через атаку РФ сталася пожежа.
