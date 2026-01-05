Головна Київ Фото
Наслідки удару по медзакладу у Києві: фото, відео

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Наслідки удару по медзакладу у Києві: фото, відео
Унаслідок ворожого обстрілу одна людина загинула та троє осіб постраждало
фото: ДСНС Києва

РФ атакувала медичний заклад

У ночі 5 січня російська терористична армія здійснила чергову атаку на столицю. Унаслідок чого одна людина загинула та троє осіб постраждало. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління ДСНС України у м. Києві.

У Оболонському районі сталося влучання та загоряння на другому поверсі чотирьох поверхового медичного закладу, попередньо з працюючим стаціонарним відділенням.

Пожежу ліквідовано. Одна людина загинула. Також троє осіб постраждало. Евакуйовано 25 осіб.

фото: ДСНС Києва

На місці працювало близько 50 рятувальників та 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, уночі 5 січня безпілотники атакували Київ. У столиці працювало ППО. Ткаченко повідомив, що в Оболонському районі через атаку РФ сталася пожежа.

Теги: Київ ДСНС війна

