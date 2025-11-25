Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 25 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 368 танків
фото: Генштаб (ілюстративне)

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 120 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 25 листопада 2025 року.

Втрати Росії у війні на 25 листопада 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 25 листопада втратила:

  • особового складу – близько 1 167 570 (+1 120) осіб
  • танків – 11 368 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 23 624 (+4) од.
  • артилерійських систем – 34 644 (+18) од.
  • РСЗВ – 1 549 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 250 (+2) од.
  • літаків – 428 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 84 217 (+448) од.
  • крилаті ракети – 3 981 (+0) од.
  • кораблі/катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 68 118 (+112) од.
  • спеціальна техніка – 4 006 (+3) од.
інфографіка: Генштаб ЗСУ/Facebook

Нагадаємо, триває 1371-й день повномасштабної війни в Україні.

втрати війна Генштаб військова техніка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

