Втрати ворога станом на 25 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 120 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 25 листопада 2025 року.
Втрати Росії у війні на 25 листопада 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 25 листопада втратила:
- особового складу – близько 1 167 570 (+1 120) осіб
- танків – 11 368 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 23 624 (+4) од.
- артилерійських систем – 34 644 (+18) од.
- РСЗВ – 1 549 (+0) од.
- засоби ППО – 1 250 (+2) од.
- літаків – 428 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 84 217 (+448) од.
- крилаті ракети – 3 981 (+0) од.
- кораблі/катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 68 118 (+112) од.
- спеціальна техніка – 4 006 (+3) од.
Нагадаємо, триває 1371-й день повномасштабної війни в Україні.
