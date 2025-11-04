Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Якщо через російські удари відключать газ? Енергетичний експерт розписав сценарії

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Якщо через російські удари відключать газ? Енергетичний експерт розписав сценарії
Експерт: У багатоповерхових житлових будинках, де проведено газ, чим вище ви живете – тим менший тиск будете отримувати у себе в конфорці
фото: depositphotos

Андрій Мизовець: «Облгази вже мають приблизні покрокові плани»

Українці вже звикли до можливих відключень електроенергії, однак дефіцит газу може стати новим викликом цієї зими. Президент Асоціації «Газові трейдери України» Андрій Мизовець в інтерв'ю «Главкому» пояснив, як можуть розвиватися події у разі пошкодження газової інфраструктури внаслідок російських ударів, кого відключатимуть насамперед і чому мешканцям багатоповерхівок варто бути готовими до зниження тиску в мережі.

«Якщо почнуться проблеми, вочевидь, в першу чергу обмежуватимуть промислові об'єкти. В останню – населення і виробників тепла. І готуватися до цього треба заздалегідь», – наголосив Мизовець.

Експерт зазначив, що з технічної точки зору обсяг газу, який отримує споживач під час падіння тиску, залежить від відстані до магістральної труби – чим вона менша, тим більше газу надходитиме. У великих містах, за його словами, природний газ є одним із головних джерел для виробництва тепла, тому за його відсутності теплопостачання буде неможливим. Мизовець зауважив, що існують альтернативні джерела, такі як мазут або вугілля, не факт, що вони зможуть забезпечити необхідні обсяги. Все залежить від того, чи має місцевий виробник тепла технічні можливості підтримувати роботу системи за умов низького тиску газу.

«У багатоповерхових житлових будинках, де проведено газ, чим вище ви живете – тим менший тиск будете отримувати у себе в конфорці. І ви нічим цьому не зарадите: взяти балон газу та підключити його паралельно – надто ризиковано і не раджу цим займатися. Якщо ситуація критична – тепла немає кілька діб і невідомо, коли з’явиться – варіант один: тимчасово переїжджати туди, де теплова генерація ще можлива – сільська місцевість, передмістя чи інші регіони України», – сказав Андрій Мизовець.

Експерт додав: «Облгази вже мають у себе приблизні покрокові плани, щоб розуміти, яких споживачів відключати можна, де це буде найбільш ефективно тощо. Технічно відключення газу не дуже відрізняється від відключення електроенергії за винятком того, що електроенергія, коли її вимикають, зникає одразу, а у випадку з газом тиск знижується і  набирається поступово».

Нагадаємо, унаслідок масованих російських ударів по газовій інфраструктурі Україна втратила значну частину власного видобутку. Водночас президент Асоціації «Газові трейдери України» Андрій Мизовець застерігає: під загрозою можуть опинитися об’єкти імпорту газу в країнах ЄС поблизу кордону, зокрема у Словаччині чи Польщі.

Як повідомлялося, цінова кон’юнктура на газовому ринку грає Україні на руку. Якщо європейська ціна буде конкурентоспроможною, то багато постачальників – і «Нафтогаз», і приватні – будуть використовувати імпортний ресурс, щоб зберігати газ у підземці для наступних періодів. Відповідну заяву в інтервʼю «Главкому» зробив президент Асоціації «Газові трейдери України» Андрій Мизовець.

Читайте також:

Теги: газ війна енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ПВК можуть стати одним із рішень
У цій війні потрібні нові рішення – і час діяти зараз
Сьогодні, 13:53
У 2025 році Маркіян Зеленийстав на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів
Боронив Україну на Запорізькому напрямку. Згадаймо Маркіяна Зеленого
1 листопада, 09:00
Ворог кілька годин атакував Запоріжжя та Запорізький район
Удар по Запоріжжю: є загиблі, серед поранених – діти (оновлено)
30 жовтня, 13:03
Тимкович боронив територіальну цілісність та суверенітет України у складі бригади «Маґура» Сухопутних військ ЗСУ
Захищав Україну від початку війни. Згадаймо Дмитра Тимковича
22 жовтня, 09:00
Чим довше Трамп віритиме у чудодійні зустрічі з Путіним, тим швидше «війна Байдена» ставатиме «війною Трампа»
Що показала остання зустріч Трампа і Зеленського
19 жовтня, 18:28
РФ ігнорує положення конвенції про заборону хімічної зброї
Україна в ОБСЄ оприлюднила дані про масштаби хімічних атак РФ
17 жовтня, 06:37
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 23 бойові зіткнення
Карта бойових дій в Україні станом на 12 жовтня 2025 року
12 жовтня, 08:23
Ці чоловіки віддали своє життя, виконуючи важливу роботу для відновлення енергопостачання в Україні
Міненерго розповіло про енергетиків, яких вбила Росія на Чернігівщині
12 жовтня, 04:28
На службу Сергія Толочика призвали у листопаді 2022 року
Зник безвісти під час виконання завдання біля Краматорська. Згадаймо Сергія Толочика
9 жовтня, 09:00

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 5 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 5 листопада 2025: традиції та молитва
Якщо через російські удари відключать газ? Енергетичний експерт розписав сценарії
Якщо через російські удари відключать газ? Енергетичний експерт розписав сценарії
Графіки відключення світла 5 листопада 2025 року діятимуть в окремих регіонах
Графіки відключення світла 5 листопада 2025 року діятимуть в окремих регіонах
Польські прикордонники спростували дані про виїзд юнаків 18-22 років з України
Польські прикордонники спростували дані про виїзд юнаків 18-22 років з України
«Читкиня» чи «чтиця». Мовознавиця провела роботу над помилками Радіодиктанту національної єдності
«Читкиня» чи «чтиця». Мовознавиця провела роботу над помилками Радіодиктанту національної єдності
Рада підтримала законопроєкт щодо нової відстрочки: що відомо
Рада підтримала законопроєкт щодо нової відстрочки: що відомо

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
Сьогодні, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
Вчора, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua