Якщо через російські удари відключать газ? Енергетичний експерт розписав сценарії

Експерт: У багатоповерхових житлових будинках, де проведено газ, чим вище ви живете – тим менший тиск будете отримувати у себе в конфорці

Андрій Мизовець: «Облгази вже мають приблизні покрокові плани»

Українці вже звикли до можливих відключень електроенергії, однак дефіцит газу може стати новим викликом цієї зими. Президент Асоціації «Газові трейдери України» Андрій Мизовець в інтерв'ю «Главкому» пояснив, як можуть розвиватися події у разі пошкодження газової інфраструктури внаслідок російських ударів, кого відключатимуть насамперед і чому мешканцям багатоповерхівок варто бути готовими до зниження тиску в мережі.

«Якщо почнуться проблеми, вочевидь, в першу чергу обмежуватимуть промислові об'єкти. В останню – населення і виробників тепла. І готуватися до цього треба заздалегідь», – наголосив Мизовець.

Експерт зазначив, що з технічної точки зору обсяг газу, який отримує споживач під час падіння тиску, залежить від відстані до магістральної труби – чим вона менша, тим більше газу надходитиме. У великих містах, за його словами, природний газ є одним із головних джерел для виробництва тепла, тому за його відсутності теплопостачання буде неможливим. Мизовець зауважив, що існують альтернативні джерела, такі як мазут або вугілля, не факт, що вони зможуть забезпечити необхідні обсяги. Все залежить від того, чи має місцевий виробник тепла технічні можливості підтримувати роботу системи за умов низького тиску газу.

«У багатоповерхових житлових будинках, де проведено газ, чим вище ви живете – тим менший тиск будете отримувати у себе в конфорці. І ви нічим цьому не зарадите: взяти балон газу та підключити його паралельно – надто ризиковано і не раджу цим займатися. Якщо ситуація критична – тепла немає кілька діб і невідомо, коли з’явиться – варіант один: тимчасово переїжджати туди, де теплова генерація ще можлива – сільська місцевість, передмістя чи інші регіони України», – сказав Андрій Мизовець.

Експерт додав: «Облгази вже мають у себе приблизні покрокові плани, щоб розуміти, яких споживачів відключати можна, де це буде найбільш ефективно тощо. Технічно відключення газу не дуже відрізняється від відключення електроенергії за винятком того, що електроенергія, коли її вимикають, зникає одразу, а у випадку з газом тиск знижується і набирається поступово».

Нагадаємо, унаслідок масованих російських ударів по газовій інфраструктурі Україна втратила значну частину власного видобутку. Водночас президент Асоціації «Газові трейдери України» Андрій Мизовець застерігає: під загрозою можуть опинитися об’єкти імпорту газу в країнах ЄС поблизу кордону, зокрема у Словаччині чи Польщі.

Як повідомлялося, цінова кон’юнктура на газовому ринку грає Україні на руку. Якщо європейська ціна буде конкурентоспроможною, то багато постачальників – і «Нафтогаз», і приватні – будуть використовувати імпортний ресурс, щоб зберігати газ у підземці для наступних періодів. Відповідну заяву в інтервʼю «Главкому» зробив президент Асоціації «Газові трейдери України» Андрій Мизовець.