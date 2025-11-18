Головна Скотч Фото
Представники України на Євробаченні-2025 потрапили під російський обстріл у Дніпрі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Потяг постраждав від російської атаки
фото: ziferblat_band/Instagram

Учасники гурту Ziferblat показали, як постраждав потяг від атаки РФ, яким вони їхали додому

Учасники гурту Ziferblat, який представляв Україну на Євробаченні-2025, потрапили під російський обстріл у Дніпрі. У ніч проти 18 листопада поїзд, яким їхали артисти, зачепила вибухова хвиля під час російської атаки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис гурту в Instagram.

«Вчора ми мали закритий концерт у Запоріжжі, і це поїзд, на якому ми їхали додому. Коли ми зупинилися в Дніпрі, поблизу нашого поїзда стався російський дроновий напад», – йдеться у дописі.

Представники України на Євробаченні-2025 потрапили під російський обстріл у Дніпрі фото 1
Київський гурт Ziferblat заснували брати-близнюки Данило Лещинський (соліст) і Валентин Лещинський (гітарист). Пізніше до складу колективу приєднався барабанщик Федір Ходаков. Свій дебютний альбом «Кіносеанс» гурт Ziferblat випустив у 2017 році, а вже за два роки представив власний сингл «Вночі» на сцені талант-шоу «Х-Фактор». У 2025 році гурт взяв участь у пісенному конкурсі «Євробачення» від України та посів дев'яте місце.

Нагадаємо, у ніч на 18 листопада Росія масовано атакувала Дніпро «шахедами». Унаслідок ударів пошкоджено будівлю редакції «Суспільне Дніпро» та «Українського радіо».

До слова, Російська Федерація атакувала залізничну інфраструктуру у Дніпрі. Критичні ураження десятками БпЛА зазнало приміське депо, яке обслуговує пасажирські електропоїзди регіону. Як зазначив Кулеба, попри обстріл ранкові електрички з Дніпра відправилися згідно з графіком.

Теги: війна Дніпро Ziferblat

