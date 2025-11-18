Представники України на Євробаченні-2025 потрапили під російський обстріл у Дніпрі
Учасники гурту Ziferblat показали, як постраждав потяг від атаки РФ, яким вони їхали додому
Учасники гурту Ziferblat, який представляв Україну на Євробаченні-2025, потрапили під російський обстріл у Дніпрі. У ніч проти 18 листопада поїзд, яким їхали артисти, зачепила вибухова хвиля під час російської атаки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис гурту в Instagram.
«Вчора ми мали закритий концерт у Запоріжжі, і це поїзд, на якому ми їхали додому. Коли ми зупинилися в Дніпрі, поблизу нашого поїзда стався російський дроновий напад», – йдеться у дописі.
Нагадаємо, у ніч на 18 листопада Росія масовано атакувала Дніпро «шахедами». Унаслідок ударів пошкоджено будівлю редакції «Суспільне Дніпро» та «Українського радіо».
До слова, Російська Федерація атакувала залізничну інфраструктуру у Дніпрі. Критичні ураження десятками БпЛА зазнало приміське депо, яке обслуговує пасажирські електропоїзди регіону. Як зазначив Кулеба, попри обстріл ранкові електрички з Дніпра відправилися згідно з графіком.
