На фронті загинув військовий та фотограф проєкту Ukraїner Костянтин Гузенко

Костянтин Гузенко – київський документальний і художній фотограф, медіапродюсер та учасник команди Ukraїner

На фронті загинув пресофіцер 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського, фотограф і медіапродюсер Костянтин Гузенко. Про це повідомив засновник проєкту Ukraїner і військовослужбовець Богдан Логвиненко, передає «Главком».

«Костю, дякую тобі за все, дякую тобі за тебе. Не можу повірити, що тебе більше немає. Співчуття близьким і усій спільноті Ukraїner. Ми були знайомі з Костею з 2020, тоді він долучився до Ukraїner як фотограф. Найбільше ми їздили разом на зйомки в 2022 і 2023. Були разом і на Півдні, і на Сході, і на Півночі. В усіх не надто безпечних закутках нашої неньки, Костя ніколи не боявся їхати будь-куди. А тоді він сам долучився до Морпіхів. Потому ми бачились усього декілька разів, Костя заходив в гості, коли бував у Києві. Учора (2 листопада, – «Главком») Костя загинув», – йдеться у дописі.

Костянтин Гузенко загинув 2 листопада фото: Костянтин Гузенко/Facebook

Місце та дата поховання Костянтин Гузенко буде повідомлена згодом.

Що відомо про Костянтина Гузенка

Костянтин Гузенко – київський документальний і художній фотограф, медіапродюсер та учасник команди Ukraїner. З початком повномасштабного вторгнення РФ він зосередив свою діяльність на документуванні наслідків війни та опору українців окупації.

Місце та дата поховання Костянтин Гузенко буде повідомлена згодом фото: Костянтин Гузенко/Facebook

Згодом Гузенко вступив до лав Збройних сил України, де обійняв посаду пресофіцера 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського.

У травні 2025 року він став учасником відеопроєкту «На лінії кадру» від Української асоціації професійних фотографів (UAPP) – серії документальних інтерв’ю з українськими фотографами, які, ставши військовими, продовжують творити у своїй професії.