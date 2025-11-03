Головна Країна Суспільство
На фронті загинув військовий та фотограф проєкту Ukraїner Костянтин Гузенко

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
На фронті загинув військовий та фотограф проєкту Ukraїner Костянтин Гузенко
Дата та місце поховання Костянтина Гузенка будуть оголошені згодом
фото: Bogdan Logvynenko/Facebook

Костянтин Гузенко – київський документальний і художній фотограф, медіапродюсер та учасник команди Ukraїner

На фронті загинув пресофіцер 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського, фотограф і медіапродюсер Костянтин Гузенко. Про це повідомив засновник проєкту Ukraїner і військовослужбовець Богдан Логвиненко, передає «Главком».

«Костю, дякую тобі за все, дякую тобі за тебе. Не можу повірити, що тебе більше немає. Співчуття близьким і усій спільноті Ukraїner. Ми були знайомі з Костею з 2020, тоді він долучився до Ukraїner як фотограф. Найбільше ми їздили разом на зйомки в 2022 і 2023. Були разом і на Півдні, і на Сході, і на Півночі. В усіх не надто безпечних закутках нашої неньки, Костя ніколи не боявся їхати будь-куди. А тоді він сам долучився до Морпіхів. Потому ми бачились усього декілька разів, Костя заходив в гості, коли бував у Києві. Учора (2 листопада, – «Главком») Костя загинув», – йдеться у дописі.

Костянтин Гузенко загинув 2 листопада
Костянтин Гузенко загинув 2 листопада
фото: Костянтин Гузенко/Facebook

Місце та дата поховання Костянтин Гузенко буде повідомлена згодом.

Що відомо про Костянтина Гузенка

Костянтин Гузенко – київський документальний і художній фотограф, медіапродюсер та учасник команди Ukraїner. З початком повномасштабного вторгнення РФ він зосередив свою діяльність на документуванні наслідків війни та опору українців окупації.

Місце та дата поховання Костянтин Гузенко буде повідомлена згодом
Місце та дата поховання Костянтин Гузенко буде повідомлена згодом
фото: Костянтин Гузенко/Facebook

Згодом Гузенко вступив до лав Збройних сил України, де обійняв посаду пресофіцера 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського.

У травні 2025 року він став учасником відеопроєкту «На лінії кадру» від Української асоціації професійних фотографів (UAPP) – серії документальних інтерв’ю з українськими фотографами, які, ставши військовими, продовжують творити у своїй професії.

Теги: смерть військові війна

