Кучма пояснив, чи можна було спинити Путіна 2022 року

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Кучма розповів, що на початку війни у нього були ілюзії щодо російського народу
фото з відкритих джерел

Експрезидент розповів, чому спроби вплинути на Росію провалилися

Під час повномасштабного вторгнення Росії спроби вплинути на ситуацію через контакти з тамтешніми чиновниками та звернення до російського народу не мали ефекту. Як інформує «Главком», про це розповів колишній президент України Леонід Кучма в інтерв’ю BBC News Україна, зазначивши, що «ілюзій не залишилося».

На запитання ВВС, чи намагався він як другий президент України під час широкомасштабної російської агресії використовувати свої зв’язки із російськими політиками та дипломатами, аби вплинути на перебіг подій, він відповів: «Згадайте ті дні: пруть орди, сунуть танки, летять ракети, росіяни впевнені у бліцкрігу. У тій ситуації розраховувати „вплинути на перебіг подій“ дзвінками чиновникам та дипломатам було б, щонайменше, наївністю. Не кажучи вже – приниженням. Сьогодні усі бачать: жодна людина всередині Росії не має впливу на Путіна. І навряд чи цей вплив став більшим, якби хтось із його оточення почав вимагати від нього припинити війну, «бо Кучма попросив».

Кучма також розповів, що на початку війни у нього були ілюзії щодо російського народу: «В один із найперших днів повномасштабної війни я звернувся до росіян від себе і від моєї дружини, етнічної росіянки. Тоді я закликав їх не брати участь у воєнному злочині, прямо порівнюючи дії Кремля з гітлерівською агресією. Ефекту це не мало. А потім і ілюзій не залишилося».

Колишній президент підкреслив, що у критичні дні вторгнення розраховувати на будь-який вплив через особисті контакти було нереалістично, а надії на зміну настроїв у Росії не виправдалися.

Нагадаємо, другий президент України Леонід Кучма 9 серпня відсвяткував свій день народження. Йому виповнилося 87 роки. «Главком» нагадав його біографію, найяскравіші цитати, знакові справи та помилки на посаді очільника держави, про які розповідали його соратники. Відзначимо, що зараз Кучма майже не з'являється у публічному просторі та не розповідає про своє особисте життя.

Із початком широкомасштабного вторгнення Кучма разом зі своєю дружиною перебував у себе вдома у Києві. Також нещодавно він видав нову версію книги «Україна – не Росія» – книгу «Україна – не Росія. Двадцять років потому».

В інтерв'ю The Guardian він розповідав, що 24 лютого 2022 року, в день вторгнення Росії, він з дружиною Людмилою був у центрі Києва і не вірив, що Путін дійсно наважиться піти на українську столицю. «Я був упевнений, що Путін здатний вторгнутися, але не впевнений, чи вирішить він це зробити», – сказав Кучма.

Також у День Конституції України екснардеп Тарас Стецьків згадав події тієї ночі, що передувала ухваленню Конституції України 28 червня 1996 року. Тоді Леонід Кучма обернув ухвалення Конституції на власну перемогу.

