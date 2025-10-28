Втрати ворога станом на 28 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 060 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 27 жовтня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 28 жовтня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 28 жовтня втратила:
- особового складу – близько 1 137 850 (+1 060) осіб;
- танків – 11 299 (+6) од;
- бойових броньованих машин – 23 508 (+28) од;
- артилерійських систем – 34 044 (+8) од;
- РСЗВ – 1 529 (+2) од;
- засоби ППО – 1 230 (+0) од;
- літаків – 428 (+0) од;
- гелікоптерів – 346 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 75 054 (+108) од;
- крилаті ракети – 3 880 (+0) од;
- кораблі/катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 1 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 65 786 (+131) од;
- спеціальна техніка – 3 984 (+3) од.
Нагадаємо, триває 1343-й день повномасштабної війни в Україні.
