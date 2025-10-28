Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 28 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Втрати ворога станом на 28 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 299 танків
фото: Сухопутні війська/Telegram (ілюстративне)

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 060 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 27 жовтня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 28 жовтня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 28 жовтня втратила:

  • особового складу – близько 1 137 850 (+1 060) осіб;
  • танків – 11 299 (+6) од;
  • бойових броньованих машин – 23 508 (+28) од;
  • артилерійських систем – 34 044 (+8) од;
  • РСЗВ – 1 529 (+2) од;
  • засоби ППО – 1 230 (+0) од;
  • літаків – 428 (+0) од;
  • гелікоптерів – 346 (+0) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 75 054 (+108) од;
  • крилаті ракети – 3 880 (+0) од;
  • кораблі/катери – 28 (+0) од;
  • підводні човни – 1 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 65 786 (+131) од;
  • спеціальна техніка – 3 984 (+3) од.
Втрати ворога у війні станом на 28 жовтня 2025 року
Втрати ворога у війні станом на 28 жовтня 2025 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ/Facebook

Нагадаємо, триває 1343-й день повномасштабної війни в Україні.

