Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти вдарили дронами по Кривому Рогу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти вдарили дронами по Кривому Рогу
Наслідки ворожого обстрілу уточнюються
скриншот з відео

Про постраждалих наразі не повідомлялось

У ніч на 6 березня російські окупанти вдарили дронами по Кривому Рогу. Про це повідомляють місцеві медіа, пише «Главком».

Згодом голова Ради оборони міста Олександр Вілкул підтвердив атаку та написав: «Кривий Ріг. Знову масована шахедна атака. Будьте обережні».

За повідомленням місцевого видання «Свої. Кривий Ріг», росіяни атакували багатоповерхівку «шахедом». Унаслідок удару виникла пожежа.

Окупанти вдарили дронами по Кривому Рогу фото 1

Наслідки ворожого обстрілу уточнюються. Про постраждалих наразі не повідомлялось.

Нагадаємо, зранку 2 березня російська терористична армія атакувала Кривий Ріг Дніпропетровській області

Читайте також:

Теги: Кривий Ріг Дніпропетровщина обстріл пожежа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Внаслідок атаки пошкоджено адміністративну будівлю місцевого центру зайнятості та продовольчий магазин
Росіяни атакували Новгород-Сіверський: є поранені та руйнування
27 лютого, 02:38
Кличко повідомив про наслідки атаки на Київ
Кличко повідомив про наслідки атаки на Київ
26 лютого, 06:55
Салон краси розміщений на першому поверсі житлового будинку на вулиці Євгена Коновальця
У центрі Києва через генератор загорівся салон краси
17 лютого, 16:18
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
17 лютого, 05:55
Після обстрілу у ніч на 12 лютого найскладніша ситуація спостерігалася у Деснянському районі
Деснянський район столиці повернувся до тимчасових графіків відключення світла
12 лютого, 13:36
Пожеже після атаки у Мічурінську
У Тамбовській області атаковано оборонний завод
12 лютого, 03:27
У кожному районі працюють пункти незламності та обігріву з резервним живленням, гарячими напоями та необхідною допомогою для населення
Південь Одещини без світла та тепла: влада повідомила наслідки нічної атаки
10 лютого, 22:48
Наслідки атаки на Одесу
Одеса: з'явилися перші кадри з наслідками атаки
9 лютого, 01:29
Наслідки нічної атаки на Київщину, 7 лютого 2026 року
Шмигаль назвав цілі масованої нічної атаки на Україну
7 лютого, 08:59

Події в Україні

Окупанти вдарили дронами по Кривому Рогу
Окупанти вдарили дронами по Кривому Рогу
Лінія фронту станом на 5 березня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 5 березня 2026. Зведення Генштабу
Колишня Льовочкіна залишилася без автівки: кого звинувачує Зінаїда Кубар
Колишня Льовочкіна залишилася без автівки: кого звинувачує Зінаїда Кубар
Ворог просунувся у Гришиному та Гуляйполі – Deepstate
Ворог просунувся у Гришиному та Гуляйполі – Deepstate
Чи обмінюватиме Київ дрони на ракети до Patriot? Деталі наради у президента
Чи обмінюватиме Київ дрони на ракети до Patriot? Деталі наради у президента
Стрімке збільшення цін на пальне. Зеленський дав українцям обіцянку
Стрімке збільшення цін на пальне. Зеленський дав українцям обіцянку

Новини

Зеленський запропонував арабським країнам угоду. США визначились із завершенням війни. Головне за 5 березня 2026
Вчора, 21:00
Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
4 березня, 21:00
«Буковина» сенсаційно переграла ЛНЗ у чвертьфіналі Кубка України
4 березня, 18:32
Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
3 березня, 21:00
«Динамо» здолало «Інгулець» на шляху в півфінал Кубка України
3 березня, 19:59
В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
3 березня, 05:59

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua