У ніч на 6 березня російські окупанти вдарили дронами по Кривому Рогу. Про це повідомляють місцеві медіа, пише «Главком».

Згодом голова Ради оборони міста Олександр Вілкул підтвердив атаку та написав: «Кривий Ріг. Знову масована шахедна атака. Будьте обережні».

За повідомленням місцевого видання «Свої. Кривий Ріг», росіяни атакували багатоповерхівку «шахедом». Унаслідок удару виникла пожежа.

Наслідки ворожого обстрілу уточнюються. Про постраждалих наразі не повідомлялось.

Нагадаємо, зранку 2 березня російська терористична армія атакувала Кривий Ріг Дніпропетровській області