Лінія фронту станом на 5 березня 2026. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Лінія фронту станом на 5 березня 2026. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 5 березня
фото: Генштаб ЗСУ

5 березня на фронті відбулося 117 бойових зіткнення

Противник завдав 51 авіаційного удару, скинув 142 керовані авіабомби, застосував 4653 дрони-камікадзе та здійснив 2543 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

Новини війни в Україні

5 березня на фронті відбулося 117 бойових зіткненя. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог завдав одного авіаудару, скинув три авіабомби, здійснив 115 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять – із застосуванням РСЗВ.

Лінія фронту станом на 5 березня 2026. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Наступальних дій ворога не зафіксовано.

Лінія фронту станом на 5 березня 2026. Зведення Генштабу фото 2

На Куп'янському напрямку

Ворог один раз атакував у бік населеного пункту Подоли.

Лінія фронту станом на 5 березня 2026. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбили шість атак окупантів в бік населених пунктів Чернещина, Дробишеве, Лиман.

Лінія фронту станом на 5 березня 2026. Зведення Генштабу фото 4

На Слов'янському напрямку

Противник п’ять разів намагався просунутися вперед у районі населеного пункту Закітне та в бік Ямполя, Платонівки.

Лінія фронту станом на 5 березня 2026. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Противник наступальних дій не проводив.

Лінія фронту станом на 5 березня 2026. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 18 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр, Софіївка та в бік Іллінівки, Степанівки.

Лінія фронту станом на 5 березня 2026. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 21 атаку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Новомиколаївка, Удачне, Філія та в бік населених пунктів Білицьке, Новоолександрівка, Новопавлівка.

Лінія фронту станом на 5 березня 2026. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Ворог чотири рази наступав в районах населених пунктів Новогригорівка, Красногірське.

Лінія фронту станом на 5 березня 2026. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 22 зіткнення у районах Гуляйполя, Зеленого, Мирного та у бік Залізничного, Варварівки, Староукраїнки. Три боєзіткнення тривають. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Воздвижівка, Копані, Барвінівка, Верхня Терса, Варварівка.

Лінія фронту станом на 5 березня 2026. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Відбулося три боєзіткнення з ворогом неподалік Степногірська, Приморського. Населені пункти Розумівка, Веселянка, Юрківка зазнали авіаударів противника.

Лінія фронту станом на 5 березня 2026. Зведення Генштабу фото 11

На Придніпровському напрямку

Українські підрозділи відбили одну ворожу атаку у бік Антонівського мосту.

Лінія фронту станом на 5 березня 2026. Зведення Генштабу фото 12

Нагадаємо, триває 1471-й день повномасштабної війни в Україні.

