Лінія фронту станом на 5 березня 2026. Зведення Генштабу
5 березня на фронті відбулося 117 бойових зіткнення
Противник завдав 51 авіаційного удару, скинув 142 керовані авіабомби, застосував 4653 дрони-камікадзе та здійснив 2543 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.
Новини війни в Україні
5 березня на фронті відбулося 117 бойових зіткненя. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Останні новини з фронту
Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.
На Південно-Слобожанському напрямку
Ворог завдав одного авіаудару, скинув три авіабомби, здійснив 115 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять – із застосуванням РСЗВ.
Наступальних дій ворога не зафіксовано.
На Куп'янському напрямку
Ворог один раз атакував у бік населеного пункту Подоли.
На Лиманському напрямку
Українські воїни відбили шість атак окупантів в бік населених пунктів Чернещина, Дробишеве, Лиман.
На Слов'янському напрямку
Противник п’ять разів намагався просунутися вперед у районі населеного пункту Закітне та в бік Ямполя, Платонівки.
На Краматорському напрямку
Противник наступальних дій не проводив.
На Костянтинівському напрямку
Окупанти сьогодні 18 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр, Софіївка та в бік Іллінівки, Степанівки.
На Покровському напрямку
Ворог здійснив 21 атаку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Новомиколаївка, Удачне, Філія та в бік населених пунктів Білицьке, Новоолександрівка, Новопавлівка.
На Олександрівському напрямку
Ворог чотири рази наступав в районах населених пунктів Новогригорівка, Красногірське.
На Гуляйпільському напрямку
Відбулося 22 зіткнення у районах Гуляйполя, Зеленого, Мирного та у бік Залізничного, Варварівки, Староукраїнки. Три боєзіткнення тривають. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Воздвижівка, Копані, Барвінівка, Верхня Терса, Варварівка.
На Оріхівському напрямку
Відбулося три боєзіткнення з ворогом неподалік Степногірська, Приморського. Населені пункти Розумівка, Веселянка, Юрківка зазнали авіаударів противника.
На Придніпровському напрямку
Українські підрозділи відбили одну ворожу атаку у бік Антонівського мосту.
Нагадаємо, триває 1471-й день повномасштабної війни в Україні.
