Ворог просунувся у Гришиному та Гуляйполі – Deepstate

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Ворог не припиняє активні штурми
Аналітики проекту Deepstate підтверджують просування російських окупаційних військ на декількох ділянках фронту 

На Покровському відтинку окупанти намагаються розвинути наступ, використовуючи перевагу в живій силі. Так, у районі Гуляйполя ситуація загострилася через спроби ворога покращити своє тактичне положення та прорвати лінію оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторинговий проєкт Deepstate.  

Аналітики твердять, що в районі Гуляйполя противник має більшу ініціативу, проводить постійні штурмові дії піхотою, іноді залучаючи броню. Зазначається також, що нещодавно противник завіз на двох одиницях близько 20-ти піхотинців у ліс на північних околицях Святопетрівки

Але Сили оборони України продовжують стримувати натиск. Так, наразі активні бойові дії тривають в населеному пункті Березове, де Сили Оборони намагаються зачистити село від російської піхоти, але там ворог дає відсіч і постійно здійснює тиск. 

За офіційними зведеннями Генерального штабу Збройних Сил України станом на початок березня, Покровський та Гуляйпільський напрямки залишаються найгарячішими точками фронту. 

Гуляйпільський напрямок

Ситуація характеризується надзвичайно високою інтенсивністю боїв. Лише за одну добу було зафіксовано 45 бойових зіткнень у районах населених пунктів Гуляйполе, Мирне, Залізничне та Добропілля. Генштаб наголошує, що українські воїни стримують натиск, завдаючи ворогу значних втрат у живій силі та техніці.

Покровський напрямок (район Гришиного)

Ворог продовжує активні штурмові дії, намагаючись прорвати оборону. Зафіксовано численні спроби штурмів у районах Никанорівки, Родинського та Мирнограда. Генштаб підтверджує, що ситуація складна, але Сили оборони продовжують виконувати завдання з відбиття атак та стабілізації лінії фронту. –

«Главком» писав, що українські військові знищили над Чорним морем ворожий вертоліт Ка-27.

Також наші бійці уразили фрегат «Адмірал Ессен» у Новоросійську. Удар припав по середній надбудові корабля. Унаслідок атаки виникла пожежа на палубі, яка тривала близько 18 годин. Джерела зазначають, що внаслідок ураження вибухнули гранатомети відстрілу теплових пасток і розсіювачів радіосигналу.

Також пошкоджено комплекс радіоелектронної боротьби ТК-25, який використовується для виявлення радіолокаційного випромінювання та створення перешкод.

