З Днем територіальної оборони України: історія свята, привітання у віршах, прозі та листівках

В цей день українці вшановують мужність і героїзм воїнів Сил територіальної оборони ЗСУ, проявлені у боротьбі за свободу, незалежність і територіальну цілісність України

Щорічно День Сил територіальної оборони відзначається у першу неділю жовтня. У 2024 році День ТРО припадає на 6 жовтня.



Свято порівняно нове і відзначається в цьому році вчетверте. День територіальної оборони запровадив своїм указом президент України Володимир Зеленський у 2020 році з метою подальшого розвитку сучасних військових традицій, а також зважаючи на високу роль територіальної оборони в забезпеченні обороноздатності та територіальної цілісності України.

З 1 січня 2022 року сили Територіальної оборони стали окремим родом військ ЗСУ.

Привітання з Днем територіальної оборони 2024 у прозі

Щиро вітаю тебе з днем ТРО! Бойового натхнення, перемоги на всіх життєвих фронтах, Божого захисту!

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Мужність, честь, сила і відвага – тільки кращі з кращих склали присягу в лавах Збройних сил України. Ви готові стати на захист своєї Батьківщини, не втрачаючи жодної хвилини. У святковий день ми бажаємо вам спокійного мирного неба над головою, щасливого особистого життя і заслуженого підвищення по службі.

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У День Сил територіальної оборони бажаю вірно і гордо стояти на сторожі спокою і блага країни, сміливо і легко відображати всі натиски з боку противника, усувати будь-які проблеми і перешкоди на горизонті, зберігати спокій і оптимізм душі, зберігати щастя і доброту в серці.

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Здоров'я, щастя, успіхів! І перемоги нам усім! Віримо у Вас, віримо в ЗСУ і віримо в перемогу! Молимося і будемо молитися за Вас і за всіх, хто з Вами! Повертайтеся живими, здоровими і з перемогою! Слава Україні!

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Спокій наших домівок, спокій близьких – у ваших надійних, сильних руках. Прийміть же вітання з найкращими побажаннями: добра, світлого настрою, професійних успіхів! З Днем територіальної оборони!

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Воїне територіальної оборони! У цей важливий день хочу побажати тобі мужності та незламності духу. Ти стоїш на передовій, захищаючи наші домівки, наш мир, нашу свободу. Дякую тобі за твою працю та самопожертву. Нехай кожен твій день буде сповнений надією на краще майбутнє і силою для нових звершень!

Привітання з Днем територіальної оборони у віршах

Україна – могутня країна,

Та потрібна і їй охорона,

Щоби мова цвіла солов’їна,

Щоби горя не знали до скону.

Мужні, сильні, ми дякуєм вам

За безхмарнеє небо над нами.

Ми бажаєм, щоб сизим рокам

Прибігати до вас лиш з зорями.

Хай сміються ясні небеса,

Хай все буде, як ви би хотіли.

Довге буде життя, як коса,

Що раніше дівчата носили.

***

Ви – надія наша і опора,

Гідність волелюбних козаків.

Пращурів висока непокора

У серцях сміливих вояків!

Дух козацький вірний і звитяжний

Додавав вам сили і відваги.

Воїни і лицарі ви справжні,

Вам вклонились синьочолі стяги!

З Днем територіальної оборони!

***

Як фенікс, відродилися ви знову,

На захист України стали гордо.

Ви подолали заколоти й змову.

Закрили шлях загарбникам і ордам!

Ви незалежність нашу зберегли,

Ви клятвою освячуєте стяг,

Щоб вороги ніколи не змогли

Здолати вашу відданість присязі.

Хай буде мужнім досвід ваш і біль.

Бо втрати не загоїть час і ліки.

А на столі щоденно хліб і сіль,

Як символ нескореності навіки!

***

Ви надія наша і опора,

Гідність волелюбних козаків.

Пращурів висока непокора

У серцях сміливих вояків!

Дух козацький вірний і звитяжний

Додавав вам сили і відваги.

Воїни і лицарі ви справжні,

Вам вклонились синьочолі стяги!

Листівки до Дня територіальної оборони