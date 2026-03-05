Головна Країна Події в Україні
Колишня Льовочкіна залишилася без автівки: кого звинувачує Зінаїда Кубар

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Колишня Льовочкіна залишилася без автівки: кого звинувачує Зінаїда Кубар
Пошкоджена автівка колишньої дружини Сергія Льовочкіна
Колишня дружина політика стверджує, що цю автівку використовувала для волонтерської діяльності

Колишня дружина нардепа Сергія Льовочкіна, художниця Зінаїда Кубар заявила, що тиждень тому біля її будинку хтось розтрощив її автівку, яка їй служить вже сім років, інформує «Главком».

Жінка розповіла, як це сталося. Опівночі вона почула гучний звук, подумала, що стріляють. Відразу викликала поліцію. 

«Ця машина була частиною мого життя. Вона служила волонтерській діяльності, і саме на ній я їздила в експедиції зоною Чорнобильського Полісся», – написала жінка в мережі.

Пошкоджена автівка Зінаїди Кубар
Пошкоджена автівка Зінаїди Кубар
Колишня Льовочкіна у тому, що сталося, відкрито нікого не звинувачує. 

«Звісно, все матеріальне можна відновити, але болить через сам факт руйнування, через чиюсь готовність нищити те, що колись служило добру», – додала Зінаїда Кубар.

Допис колишньої дружини Льовочкіна у соцмережі
Допис колишньої дружини Льовочкіна у соцмережі
Зауважимо, пошкодження автівки Зінаїди Кубар за дивним збігом обставин співпало з розбірками з її колишнім. Художниця заявляє про переслідування та погрози з боку політика.

Кубар звинуватила депутата в переведенні її нинішнього коханого, який є чинним військовослужбовцем, до іншого підрозділу. 

«Мені дуже гірко це писати, але я маю підстави заявити публічно: рішення щодо місця служби військовослужбовця, з яким я перебуваю у стосунках, ухвалюються під впливом Льовочкіна, колишнього глави Адміністрації президента часів Януковича», – написала вона.

При цьому Кубар назвала стосунки Льовочкіним «однією великою помилкою».

Колишня дружина Льовочкіна
Колишня дружина Льовочкіна
Відомо, що у січні Зінаїда Кубар звинуватила Сергія Льовочкіна у домашньому насильстві та психологічному терорі. Написала заяву у поліцію. Розповіла, що Льовочкін налаштовує дітей проти неї, використовує їхні телефони, щоб надсилати їй погрози.

«Сергій дозволив собі нечуване: він надсилав інтимні відео, зроблені без мого дозволу під час нашого спільного проживання у минулому, моєму теперішньому чоловікові. Це неймовірна ницість. Я не можу уявити, як нормальна людина таке робить», – писала тоді Кубар.

Як відомо, у 2019 році Льовочкін був обраний народним депутатом девʼятого скликання від «Опозиційної платформи – За життя» пʼятим номером у списку як член партії.

Колишній нардеп Сергій Льовочкін
Колишній нардеп Сергій Льовочкін
За кілька днів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну Льовочкін виїхав у Венецію, після чого зник з публічної площини. За ці роки депутат неодноразово приїжджав та покидав Україну. Журналісти-розслідувачі повідомляли, що Сергій Льовочкін мешкає в особняку на Лазурному узбережжі: вілла екснардепа добре охороняється та оснащена камерами відеоспостереження.

Згідно з аналітикою «Чесно», Сергій Льовочкін увійшов до списку прогульників серед народних депутатів Верховної Ради девʼятого скликання. За даними дослідження Сергій Льовочкін пропустив 40% голосувань в проміжку від початку 2022 року і до травня 2023 року. У 2022 році, за даними аналітиків, пропустив всі засідання Ради.

 

Читайте також:

