Стрімке збільшення цін на пальне. Зеленський дав українцям обіцянку

Зеленський розповів про домовленості з НАК «Нафтогазом» та «Укрнафтою» на тлі здорожчання бензину

Влада намагатиметься стримати підняття цін на бензин. Про це заявив Володимир Зеленський на пресбрифінгу за підсумками робочої наради президента України, премʼєр-міністра України і Кабміну, повідомляє кореспондент «Главкома».

За словами президента, влада домовилася з НАК «Нафтогазом» та «Укрнафтою» сприяти тому, аби стримати зростання цін на бензин для українців. «Ми сьогодні домовились з НАК «Нафтогазом», «Укрнафтою», що вони зроблять все, щоб вони працювали саме в кризовий момент без рентабельності. Тобто ми не можемо впливати на весь приватний сектор нашої держави, але «Укрнафта» буде, Слава Богу, що у нас є така база в Україні, щоб під час викликів ми могли трішки регулювати і допомагати людям. Все, на що зможемо впливати, будемо це робити для людей», – заявив Володимир Зеленський.

Ситуацію з підняттям цін на пальне також прокоментував голова «Нафтогазу» Сергій Корецький. За його словами, чутки про те, що в Україні ціни на бензин зросли на 10 грн, не відповідають дійсності. «По-перше, це проблема не тільки українська, а європейська, я б навіть сказав світова. На 10 грн ціна на заправках не виросла, це не відповідає дійсності. Індикативно – це на 6 грн було підняття. Основна і ключова задача, як у всіх європейських країн, так і в України, безумовно, – це уникнути будь-яких перебоїв з постачанням. З цього приводу є чітке розуміння, тому що є глобальні світові збої логістичних ланцюгів», – сказав Сергій Корецький.

Голова «Нафтогазу» пояснив, що подібні кризи відбувалися й під час пандемії коронавірусу, й на початку війни в Україні. «Це досягає свого піку, потім іде падіння. Тому компанії всі працюють для диверсифікації каналів поставок», – зазначив Корецький.

Нагадаємо, на українських автозаправках зафіксували зростання цін на пальне щонайменше на 1-2 гривні. Подорожчання відбулося на тлі загострення ситуації на Близькому Сході, що вплинуло на світові нафтові ринки.

Згодом голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев звернувся до керівництва Антимонопольного комітету України через ситуацію на паливному ринку. Причиною стали різкі коливання цін на пальне. За словами Гетманцева, він направив відповідне звернення до голови Антимонопольного комітету.

Як повідомляє «Главком», Антимонопольний комітет України відреагував на ситуацію та перевірить ситуацію на ринку світлих нафтопродуктів через різке подорожчання бензину та дизельного пального на початку березня. Повідомляється, що комітет має з'ясувати, чи є зростання цін у мережах заправних станцій результатом чесної конкуренції, чи оператори порушили законодавство.