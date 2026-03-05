Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Стрімке збільшення цін на пальне. Зеленський дав українцям обіцянку

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Стрімке збільшення цін на пальне. Зеленський дав українцям обіцянку
Володимир Зеленський прокоментував ситуацію зі здорожчанням пального
фото: Офіс президента

Зеленський розповів про домовленості з НАК «Нафтогазом» та «Укрнафтою» на тлі здорожчання бензину

Влада намагатиметься стримати підняття цін на бензин. Про це заявив Володимир Зеленський на пресбрифінгу за підсумками робочої наради президента України, премʼєр-міністра України і Кабміну, повідомляє кореспондент «Главкома».

За словами президента, влада домовилася з НАК «Нафтогазом» та «Укрнафтою» сприяти тому, аби стримати зростання цін на бензин для українців. «Ми сьогодні домовились з НАК «Нафтогазом», «Укрнафтою», що вони зроблять все, щоб вони працювали саме в кризовий момент без рентабельності. Тобто ми не можемо впливати на весь приватний сектор нашої держави, але «Укрнафта» буде, Слава Богу, що у нас є така база в Україні, щоб під час викликів ми могли трішки регулювати і допомагати людям. Все, на що зможемо впливати, будемо це робити для людей», – заявив Володимир Зеленський.

Ситуацію з підняттям цін на пальне також прокоментував голова «Нафтогазу» Сергій Корецький. За його словами, чутки про те, що в Україні ціни на бензин зросли на 10 грн, не відповідають дійсності. «По-перше, це проблема не тільки українська, а європейська, я б навіть сказав світова. На 10 грн ціна на заправках не виросла, це не відповідає дійсності. Індикативно – це на 6 грн було підняття. Основна і ключова задача, як у всіх європейських країн, так і в України, безумовно, – це уникнути будь-яких перебоїв з постачанням. З цього приводу є чітке розуміння, тому що є глобальні світові збої логістичних ланцюгів», – сказав Сергій Корецький.

Голова «Нафтогазу» пояснив, що подібні кризи відбувалися й під час пандемії коронавірусу, й на початку війни в Україні. «Це досягає свого піку, потім іде падіння. Тому компанії всі працюють для диверсифікації каналів поставок», – зазначив Корецький.

Нагадаємо, на українських автозаправках зафіксували зростання цін на пальне щонайменше на 1-2 гривні. Подорожчання відбулося на тлі загострення ситуації на Близькому Сході, що вплинуло на світові нафтові ринки.

Згодом голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев звернувся до керівництва Антимонопольного комітету України через ситуацію на паливному ринку. Причиною стали різкі коливання цін на пальне. За словами Гетманцева, він направив відповідне звернення до голови Антимонопольного комітету.

Як повідомляє «Главком», Антимонопольний комітет України відреагував на ситуацію та перевірить ситуацію на ринку світлих нафтопродуктів через різке подорожчання бензину та дизельного пального на початку березня. Повідомляється, що комітет має з'ясувати, чи є зростання цін у мережах заправних станцій результатом чесної конкуренції, чи оператори порушили законодавство.

Читайте також:

Теги: Нафтогаз України Володимир Зеленський Укрнафта пальне бензин ціни криза

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Кубу літають авіакомпанії «Росія» та Nordwind Airlines
РФ може втратити останній прямий рейс до Західної півкулі через енергокризу на Кубі
9 лютого, 19:37
Мюнхен-2026: Зеленський виступив на конференції
Мюнхен-2026: Зеленський виступив на конференції
14 лютого, 13:02
Зеленський зауважив, що на полі бою немає успішних кроків окупантів
Президент зробив заяву про втрати росіян
19 лютого, 08:10
На думку Безсмертного, територіальна цілісність не може бути предметом переговорів як елемент компромісу
Чи може Україна віддати Росії території в обмін на мир? Дипломат розтлумачив норми Конституції
22 лютого, 21:15
Трамп під час розмови з Зеленським заявив, що прагне якнайшвидшого завершення російсько-української війни
Трамп розповів, за якої умови можливий саміт президентів США, України та Росії
26 лютого, 01:15
Президент: Україна шанує своїх героїв
Зеленський нагородив воїнів напередодні роковин великої війни (відео)
23 лютого, 19:42
Президент наголосив, що людський вимір у переговорах присутній фактично лише в гуманітарному напрямку
«Отримуємо живі листи від Путіна». Президент розкрив, що відбувається у тристоронніх переговорах
28 лютого, 21:29
Щорічне споживання гречки в Україні становить приблизно 100-110 тис. тонн
Гречка може різко подорожчати: скільки коштуватиме у 2026 році?
Вчора, 05:16
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вирішив узгодити позицію з ЄС перед зустріччю із Зеленським
Прем'єр-міністр Словаччини поставив умову для зустрічі із Зеленським
Сьогодні, 08:41

Події в Україні

Чи обмінюватиме Київ дрони на ракети до Patriot? Деталі наради у президента
Чи обмінюватиме Київ дрони на ракети до Patriot? Деталі наради у президента
Стрімке збільшення цін на пальне. Зеленський дав українцям обіцянку
Стрімке збільшення цін на пальне. Зеленський дав українцям обіцянку
Sokyra для «шахедів». Україна почала тестувати перехоплювач дронів (фото)
Sokyra для «шахедів». Україна почала тестувати перехоплювач дронів (фото)
Україна провела обмін полоненими з Росією
Україна провела обмін полоненими з Росією
Посольство Ірану в Києві проводить перепис прихильників злочинного режиму Хаменеї (фото)
Посольство Ірану в Києві проводить перепис прихильників злочинного режиму Хаменеї (фото)
Українські військові знищили над Чорним морем ворожий вертоліт Ка-27
Українські військові знищили над Чорним морем ворожий вертоліт Ка-27

Новини

Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
Вчора, 21:00
«Буковина» сенсаційно переграла ЛНЗ у чвертьфіналі Кубка України
Вчора, 18:32
Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
3 березня, 21:00
«Динамо» здолало «Інгулець» на шляху в півфінал Кубка України
3 березня, 19:59
В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
3 березня, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
2 березня, 22:17

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua