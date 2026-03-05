Чи обмінюватиме Київ дрони на ракети до Patriot? Деталі наради у президента

Володимир Зеленський: «Наш заклик дуже простий»

Україна готова постачати дрони-перехоплювачі та ділитися унікальним бойовим досвідом із країнами Близького Сходу в обмін на дефіцитні ракети до систем Patriot. Про це повідомляє кореспондент «Главкома» з пресбрифінгу за підсумками робочої наради президента, прем’єр-міністра та уряду.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що під час останніх масованих атак на Близькому Сході країни регіону використали понад 800 ракет PAC-3 лише за три доби. Для порівняння, Україна за весь час повномасштабної війни ніколи не мала такої кількості ракет одночасно.

За словами президента, країни регіону пережили «шокову добу», використовуючи дорогі ракети Patriot проти дешевих «Шахедів» через брак відповідного досвіду, але зараз досвід є.

«Наш заклик дуже простий. Ми би хотіли отримати дефіцитні ракети для Patriot і передати відповідну кількість перехоплювачів. Всі розуміють, що самих Patriot буде недостатньо», – наголосив Зеленський.

Президент підтвердив, що вже провів консультації з лідерами Близького Сходу: Катару, Еміратів, Бахрейну та Ізраїлю. За словами Зеленського, усі консультації говорять про те, що згаданим країнам потрібні саме знання українських військових і експертів.

Зеленський повідомив, що мав учора консультацію з головнокомандувачем, начальником Генштабу, міністром оборони, військовими, менеджментом та розвідкою. «Ми чітко зрозуміли, яка кількість (ракет – «Главком») нам потрібна і яку кількість ми можемо додатково дуже швидко виробляти, якщо буде у нас такий діалог з нашими партнерами. А, окрім цього, ми дамо точно експертизу для захисту цивільних і, до речі, для захисту нафтової інфраструктури», – додав презмдент.

Міністр оборони України Михайло Федоров підкреслив, що безпека Близького Сходу напряму пов'язана з українською, адже Іран створює глобальні терористичні та ядерні ризики, а також постачає зброю Росії. Україна вже офіційно засудила акт агресії Ірану щодо країн регіону.

За словами Федорова, бойовий досвід України сьогодні є одним із найбільших надбань і важливим інструментом геополітичного позиціонування.

«Ми отримали запити від наших партнерів про відповідну взаємодію. Зараз ми обговорюємо певні конкретні часові рамки і конкретні практичні кроки, аби все це втілити і зробити свій внесок у деескалацію і зменшення безпекових викликів в регіоні», – повідомив міністр оборони.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа планує зустріч із керівниками найбільших оборонних компаній країни, щоб обговорити прискорення виробництва озброєнь. Зустріч свідчить про зростаюче занепокоєння у Вашингтоні щодо необхідності швидкого відновлення запасів зброї після початку військової операції проти Ірану. За інформацією агентства, з 2022 року Сполучені Штати витратили значну частину своїх військових резервів. Йдеться про період після повномасштабного вторгнення Росії в Україну та початку бойових дій Ізраїлю в секторі Гази. Серед озброєнь, запаси яких скорочувалися, – артилерійські системи, боєприпаси і протитанкові ракети.

Раніше Трамп заявляв, що Сполучені Штати мають практично безмежні запаси зброї, які дозволяють «вічно» вести війни, та знову звинуватив свого попередника у виснаженні арсеналів через допомогу Україні. Дональд Трамп заявив, що запаси боєприпасів США середнього і вищого за середній класу ніколи не були «такими високими і кращими», як зараз.

До слова, українська компанія Deviro працює над створенням нового безпілотника-перехоплювача Sokyra, призначеного для боротьби з російськими дронами типу Shahed.