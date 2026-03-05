Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Чи обмінюватиме Київ дрони на ракети до Patriot? Деталі наради у президента

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Чи обмінюватиме Київ дрони на ракети до Patriot? Деталі наради у президента
Зеленський вже провів консультації з лідерами Близького Сходу: Катару, Еміратів, Бахрейну та Ізраїлю
фото: V_Zelenskiy_official/t.me

Володимир Зеленський: «Наш заклик дуже простий»

Україна готова постачати дрони-перехоплювачі та ділитися унікальним бойовим досвідом із країнами Близького Сходу в обмін на дефіцитні ракети до систем Patriot. Про це повідомляє кореспондент «Главкома» з пресбрифінгу за підсумками робочої наради президента, прем’єр-міністра та уряду.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що під час останніх масованих атак на Близькому Сході країни регіону використали понад 800 ракет PAC-3 лише за три доби. Для порівняння, Україна за весь час повномасштабної війни ніколи не мала такої кількості ракет одночасно.

За словами президента, країни регіону пережили «шокову добу», використовуючи дорогі ракети Patriot проти дешевих «Шахедів» через брак відповідного досвіду, але зараз досвід є.

«Наш заклик дуже простий. Ми би хотіли отримати дефіцитні ракети для Patriot і передати відповідну кількість перехоплювачів. Всі розуміють, що самих Patriot буде недостатньо», – наголосив Зеленський.

Президент підтвердив, що вже провів консультації з лідерами Близького Сходу: Катару, Еміратів, Бахрейну та Ізраїлю. За словами Зеленського, усі консультації говорять про те, що згаданим країнам потрібні саме знання українських військових і експертів.

Зеленський повідомив, що мав учора консультацію з головнокомандувачем, начальником Генштабу, міністром оборони, військовими, менеджментом та розвідкою. «Ми чітко зрозуміли, яка кількість (ракет – «Главком») нам потрібна і яку кількість ми можемо додатково дуже швидко виробляти, якщо буде у нас такий діалог з нашими партнерами. А, окрім цього, ми дамо точно експертизу для захисту цивільних і, до речі, для захисту нафтової інфраструктури», – додав презмдент.

Міністр оборони України Михайло Федоров підкреслив, що безпека Близького Сходу напряму пов'язана з українською, адже Іран створює глобальні терористичні та ядерні ризики, а також постачає зброю Росії. Україна вже офіційно засудила акт агресії Ірану щодо країн регіону.

За словами Федорова, бойовий досвід України сьогодні є одним із найбільших надбань і важливим інструментом геополітичного позиціонування.

«Ми отримали запити від наших партнерів про відповідну взаємодію. Зараз ми обговорюємо певні конкретні часові рамки і конкретні практичні кроки, аби все це втілити і зробити свій внесок у деескалацію і зменшення безпекових викликів в регіоні», – повідомив міністр оборони.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа планує зустріч із керівниками найбільших оборонних компаній країни, щоб обговорити прискорення виробництва озброєнь. Зустріч свідчить про зростаюче занепокоєння у Вашингтоні щодо необхідності швидкого відновлення запасів зброї після початку військової операції проти Ірану. За інформацією агентства, з 2022 року Сполучені Штати витратили значну частину своїх військових резервів. Йдеться про період після повномасштабного вторгнення Росії в Україну та початку бойових дій Ізраїлю в секторі Гази. Серед озброєнь, запаси яких скорочувалися, – артилерійські системи, боєприпаси і протитанкові ракети.

Раніше Трамп заявляв, що Сполучені Штати мають практично безмежні запаси зброї, які дозволяють «вічно» вести війни, та знову звинуватив свого попередника у виснаженні арсеналів через допомогу Україні. Дональд Трамп заявив, що запаси боєприпасів США середнього і вищого за середній класу ніколи не були «такими високими і кращими», як зараз.

До слова, українська компанія Deviro працює над створенням нового безпілотника-перехоплювача Sokyra, призначеного для боротьби з російськими дронами типу Shahed. 

Читайте також:

Теги: Іран Володимир Зеленський Україна системи ППО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нові зміни мають набути чинності 6 червня 2026 року
Швеція запроваджує жорсткі правила отримання громадянства: подробиці
9 лютого, 14:43
Канада виставила ультиматум Ірану: жодних зв’язків без зміни режиму
Канада виставила ультиматум Ірану: жодних зв’язків без зміни режиму
15 лютого, 10:22
Дональд Трамп заявив, що його адміністрація готує «дуже потужну відповідь» на ядерну програму Ірану
10 днів на роздуми: Трамп анонсував радикальне рішення щодо Ірану
19 лютого, 17:48
Тенденція до зменшення чисельності населення в Україні триває з 1993 року
Демограф озвучив темпи скорочення населення України
15 лютого, 18:15
Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем назвав Кубу наступним завданням для США
Сенатор Грем анонсував нову ціль США
2 березня, 08:25
Віткофф зауважив, що під час першої зустрічі іранські переговорники хвалилися, що мають «невід'ємне право» збагачувати своє ядерне паливо
Іран похизувався на переговорах, що може створити 11 ядерних бомб – Віткофф
3 березня, 07:32
Ціни на пальне зросли на 2 грн за добу
Мережі АЗС підняли вартість бензину та дизеля
3 березня, 13:33
Кувейт просить Україну допомогти захистити населення
Україна та Кувейт координують зусилля проти спільних безпекових загроз
Вчора, 21:11
Ту-142 – це російський дальній протичовновий літак морської авіації, призначений для виявлення та знищення підводних човнів і ведення морської розвідки на великих відстанях
США та Канада перехопили російські літаки біля Аляски
Сьогодні, 08:54

Події в Україні

Чи обмінюватиме Київ дрони на ракети до Patriot? Деталі наради у президента
Чи обмінюватиме Київ дрони на ракети до Patriot? Деталі наради у президента
Стрімке збільшення цін на пальне. Зеленський дав українцям обіцянку
Стрімке збільшення цін на пальне. Зеленський дав українцям обіцянку
Sokyra для «шахедів». Україна почала тестувати перехоплювач дронів (фото)
Sokyra для «шахедів». Україна почала тестувати перехоплювач дронів (фото)
Україна провела обмін полоненими з Росією
Україна провела обмін полоненими з Росією
Посольство Ірану в Києві проводить перепис прихильників злочинного режиму Хаменеї (фото)
Посольство Ірану в Києві проводить перепис прихильників злочинного режиму Хаменеї (фото)
Українські військові знищили над Чорним морем ворожий вертоліт Ка-27
Українські військові знищили над Чорним морем ворожий вертоліт Ка-27

Новини

Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
Вчора, 21:00
«Буковина» сенсаційно переграла ЛНЗ у чвертьфіналі Кубка України
Вчора, 18:32
Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
3 березня, 21:00
«Динамо» здолало «Інгулець» на шляху в півфінал Кубка України
3 березня, 19:59
В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
3 березня, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
2 березня, 22:17

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua