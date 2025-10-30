Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 30 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 305 танків
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Протягом минулої доби українські захисники знищили 960 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 30 жовтня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 30 жовтня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 30 жовтня втратила:

  • особового складу – близько 1 140 860 (+960) осіб;
  • танків – 11 305 (+2) од;
  • бойових броньованих машин – 23 514 (+3) од;
  • артилерійських систем – 34 089 (+25) од;
  • РСЗВ – 1 531 (+1) од;
  • засоби ППО – 1 232 (+2) од;
  • літаків – 428 (+0) од;
  • гелікоптерів – 346 (+0) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 75 707 (+340) од;
  • крилаті ракети – 3 880 (+0) од;
  • кораблі/катери – 28 (+0) од;
  • підводні човни – 1 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 65 993 (+128) од;
  • спеціальна техніка – 3 986 (+0) од.
інфографіка: Генштаб ЗСУ/Facebook

Нагадаємо, триває 1345-й день повномасштабної війни в Україні.

втрати війна Генштаб військова техніка

