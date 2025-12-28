Головна Країна Події в Україні
В'язень вирішив мобілізуватися, але втік дорогою на службу: як його покарали

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
В’язень вирішив мобілізуватися, але втік дорогою на службу: як його покарали
За ухилення від служби суд призначив чоловікові п’ять із половиною років позбавлення волі
Чоловік попросився вийти «на повітря» та, скориставшись моментом, коли за ним не спостерігали, кинувся у лісосмугу

Ярмолинецький районний суд Хмельницької області виніс вирок колишньому в’язню, який отримав шанс на волю через службу в ЗСУ, але втік дорогою на полігон. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на tsn.ua.

Як ідеться у вироку суду, обвинувачений відбував покарання у Коломийській виправній колонії за крадіжку та порушення недоторканності житла. Коли до установи прибули представники ТЦК, він вирішив скористатися правом на умовно-дострокове звільнення (УДЗ) для військової служби за контрактом.

Суд задовольнив клопотання про УДЗ. У червні 2025 року чоловік погодився на посаду стрільця у штурмовому підрозділі «Шквал» однієї з військових частин.

2 липня 2025 року за засудженим приїхав представник військової частини, щоб доправити його до місця служби у Дніпро. Проте подорож закінчилася на Хмельниччині.

Біля селища Ярмолинці автівка «Volkswagen Passat», якою перевозили новобранця, зупинилася через технічну несправність. Чоловік попросився вийти «на повітря» та, скориставшись моментом, коли за ним не спостерігали, кинувся у лісосмугу і зник у невідомому напрямку. Вже наступного дня його затримали правоохоронці.

У суді чоловік повністю визнав провину. Він заявив, що «щиро кається» і навіть висловив бажання спробувати мобілізуватися знову вже після нового вироку. Проте суд врахував його минулі судимості та рецидив злочинів.

За ухилення від служби суд призначив чоловікові п’ять із половиною років позбавлення волі. До цього терміну додали невідбуту частину попереднього покарання. Тож остаточний вирок – шість років позбавлення волі.

Раніше Хорольський районний суд Полтавської області виніс вирок військовозобов’язаному, який після проходження військово-лікарської комісії та отримання повістки не прибув до територіального центру комплектування для відправки до військової частини. Чоловік пояснював свою неявку тим, що вдома залишилися троє малолітніх дітей.

Нагадаємо, Основ'янський районний суд Харкова виніс вирок солдату, який відмовився виконувати бойове чергування на Куп'янському напрямку, визнавши його винним у непокорі – порушенні статті 402 Кримінального кодексу України.

в'язниця чоловік вирок звільнення

