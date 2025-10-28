Окупанти атакували Дніпропетровщину: зафіксовано влучання (фото)

Люди внаслідок удару не постраждали

Рятувальники загасили пожежі

Російська терористична армія вдарила по Дніпропетровщині. Внаслідок чого зайнялися пожежі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на т. в. о. голови Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка.

«Ворог бив по Нікопольщині артилерією та БпЛА. Атакував сам Нікополь і Покровську громаду. Зайнялися приватний будинок та господарська споруда. Вогонь приборкали. Пошкоджені сільгосппідприємство і газогін», – йдеться у повідомленні.

фото: Владислав Гайваненко/Telegram

Зокрема, по Шахтарській громаді Синельниківського району агресор влучив безпілотником. Понівечена інфраструктура. Люди не постраждали.

фото: Владислав Гайваненко/Telegram

До слова, 27 жовтня близько 22:30 російські війська завдали удару трьома ударними дронами по цивільному об'єкту в Новгород-Сіверському. Наслідки повідомив начальник Новогород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов.