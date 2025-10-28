Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти атакували Дніпропетровщину: зафіксовано влучання (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти атакували Дніпропетровщину: зафіксовано влучання (фото)
Люди внаслідок удару не постраждали
фото: Владислав Гайваненко/Telegram

Рятувальники загасили пожежі

Російська терористична армія вдарила по Дніпропетровщині. Внаслідок чого зайнялися пожежі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на т. в. о. голови Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка.

«Ворог бив по Нікопольщині артилерією та БпЛА. Атакував сам Нікополь і Покровську громаду. Зайнялися приватний будинок та господарська споруда. Вогонь приборкали. Пошкоджені сільгосппідприємство і газогін», – йдеться у повідомленні.

Окупанти атакували Дніпропетровщину: зафіксовано влучання (фото) фото 1
фото: Владислав Гайваненко/Telegram

Зокрема, по Шахтарській громаді Синельниківського району агресор влучив безпілотником. Понівечена інфраструктура. Люди не постраждали.

Окупанти атакували Дніпропетровщину: зафіксовано влучання (фото) фото 2
фото: Владислав Гайваненко/Telegram

До слова, 27 жовтня близько 22:30 російські війська завдали удару трьома ударними дронами по цивільному об'єкту в Новгород-Сіверському. Наслідки повідомив начальник Новогород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов.

Читайте також:

Теги: війна Дніпропетровщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чи наблизять мир українські ракети
Чи наблизять мир українські ракети
29 вересня, 07:15
Москва дозволяє собі ескалацію ударів
Росія застосувала проти України понад 3100 дронів за тиждень – Зеленський
12 жовтня, 12:02
Генсек альянсу зазначив, що ймовірний конфлікт між НАТО та Росією мав би зовсім інші масштаби та наслідки
Генсек НАТО назвав Росію «дурною», якщо Путін вирішить напасти на альянс
14 жовтня, 03:16
Вучич сказав, що всі зараз готуються до війни і питання лише в тому, «до якої сторони хто належить»
Президент Сербії заговорив про нову війну
4 жовтня, 22:14
Виставка «Позивний: Художник», приурочена до Дня захисників і захисниць України, працюватиме до 12 жовтня
«Позивний: Художник». У Києві відкривається виставка митців, які в перші дні війни стали на захист міста
1 жовтня, 12:09
На Новопавлівському напрямку тривають активні оборонні дії
Добропільська операція: Зеленський повідомив нові подробиці
8 жовтня, 20:32
Залишаються питання щодо відповідності законодавства міжнародному гуманітарному праву, зазначають громадські діячі
Тисячі проваджень про держзраду, але засуджені не всі: як виявляють та карають прихильників РФ на півдні
Вчора, 14:00
Президент США видав нову порцію заяв про Україну
Україна переможе у війні з РФ? Трамп зробив нові заяви
20 жовтня, 19:31
Олексію Карасьову назавжди 37 років
Поліг під час бою з окупантами на Донеччині. Згадаймо Олексія Карасьова
25 жовтня, 09:00

Події в Україні

Атака на Чернігівщину: рятувальники показали наслідки (фото)
Атака на Чернігівщину: рятувальники показали наслідки (фото)
Карта бойових дій в Україні станом на 28 жовтня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 28 жовтня 2025 року
Окупанти атакували Дніпропетровщину: зафіксовано влучання (фото)
Окупанти атакували Дніпропетровщину: зафіксовано влучання (фото)
Втрати ворога станом на 28 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 28 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 жовтня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 жовтня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 28 жовтня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 28 жовтня 2025

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua