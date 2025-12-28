Лінія фронту станом на 28 грудня 2025. Зведення Генштабу

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав 38 авіаційних ударів, скинувши 102 керовані авіабомби. Крім цього, росіяни залучили для ураження 2780 дронів-камікадзе та здійснили 2539 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

28 грудня станом на 22:00 відбулося 186 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 146 окупантів, з яких 100 – безповоротно. Наші захисники знищили дві одиниці автомобільного транспорту, 14 безпілотних літальних апаратів, дві одиниці спеціальної техніки, також уразили дві одиниці автомобільної техніки, пункт управління БпЛА та три укриття для особового складу ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

З початку доби українські воїни відбили дві штурмові дії окупантів. Також ворог здійснив 97 обстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог сім разів атакував позиції українських захисників поблизу населених пунктів Стариця, Приліпка та у бік Григорівки й Ізбицького.

На Куп’янському напрямку

Ворожі підрозділи здійснили три штурмові дії, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у бік Куп’янська, Піщаного та Малої Шапківки. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Лиманському напрямку

З початку доби російські загарбники 14 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Новоселівка, Зарічне, Мирне та у бік населених пунктів Лиман, Закітне, Дружелюбівка, Діброва, Озерне й Дробишеве. Наразі українські захисники відбивають одну атаку противника.

На Слов’янському напрямку

Ворог чотири рази намагався прорватися в районі Серебрянки.

На Краматорському напрямку

Українські воїни відбили одну атаку в районі Міньківки.

На Костянтинівському напрямку

Росіяни 25 разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр, Яблунівка, Клебан-Бик та у бік Софіївки, Степанівки, Берестка.

На Покровському напрямку

Від початку доби російські підрозділи 45 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Новопавлівка, Нове Шахове, Родинське, Сергіївка, Вільне. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Олександрівському напрямку

Українські підрозділи зупинили 19 ворожих атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Ялта, Вишневе, Рибне, Олександроград та у бік населених пунктів Іскра, Хороше, Нове Запоріжжя, Іванівка, Соснівка. Ворог завдав авіаудару по Великомихайлівці.

На Гуляйпільському напрямку

Наші оборонці зупинили 17 спроб ворога просунутися уперед в районах Гуляйполя, Солодкого, Дорожнянки, Білогір’я та в бік Варварівки. Ще два боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку

Українські підрозділи зупинили дев’ять атак загарбників в районі Щербаків, Малої Токмачки, Степового, Плавнів та у бік Новоандріївки та Приморського.

Нагадаємо, триває 1404-й день повномасштабної війни в Україні.