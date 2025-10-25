Головна Країна Події в Україні
Посланець Путіна зробив цинічну заяву про удари Росії по дитсадках

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Посланець Путіна зробив цинічну заяву про удари Росії по дитсадках
Наслідки атаки РФ на Харків 22 жовтня 2025 року
фото: Новини.Live

Іноді по цивільних об’єктах влучають не російські, а українські військові, коли намагаються збити повітряні цілі, заявив Дмитрієв

Фінансист та представник Росії на переговорах зі США Кирило Дмитрієв назвав «нещасними випадками» удари російських військ по цивільних об’єктах, зокрема по дитячих садках. Як інформує «Главком», про це він сказав у інтерв’ю CNN.

Так, Дмитрієв під час розмови заявив, що російські війська нібито не атакують цивільні об’єкти, а б’ють лише по «військових цілях».

Однак журналіст нагадав Дмитрієву про останні влучання росіян по дитячих садках, згадавши, зокрема, про удар по дитсадку в Харкові 22 жовтня, а також додав, що твердження представника РФ є неправдою.

На це Дмитрієв відповів: «Ну, звісно, Росія не націлюється на дитячі садки. Але трапляється багато нещасних випадків – будь-яка жертва є великою трагедією, і саме тому ми хочемо якнайшвидше завершити цей конфлікт».

Окрім цього, він додав, що іноді по цивільних об’єктах влучають не російські, а начебто українські військові, коли намагаються збити повітряні цілі.

Нагадаємо, росіяни в середу, 22 жовтня, здійснили дронову атаку на Харків, влучивши в дитячий садочок у Холодногірському районі міста. Унаслідок російського удару по дитячому садочку загинув комунальник, який з колегами прибирав сміття та опале листя біля будівлі.

До слова, The Wall Street Journal пише, що президент США Дональд Трамп остаточно втратив терпець щодо російського лідера Володимира Путіна. Попри це американський лідер вирішив не накладати найжорсткіший варіант санкцій, оскільки хоче переговорів з Росією.

