Україна відновила контроль над дев’ятьма населеними пунктами на фронті

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Україна відновила контроль над дев’ятьма населеними пунктами на фронті
Українські військові міцно тримають синьо-жовтий прапор над Донеччиною
фото: Генштаб ЗСУ

ЗСУ стабілізували Очеретинський відрізок на Покровському напрямку

Ситуація в районі Покровсько-Мирноградської агломерації залишається напруженою та складною через кількісну перевагу та нарощування наступальних зусиль противника. Однак, за даними Генерального штабу ЗСУ, українські війська продовжують вести потужні оборонні, пошуково-ударні та штурмові дії, завдаючи ворогу значних втрат та стабілізуючи ситуацію на критичних ділянках. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Українські підрозділи, які діють на Очеретинському відрізку Покровського напрямку, досягли значних успіхів у відновленні контролю:

  • Звільнені населені пункти: Лише за останні десять діб відновлено контроль над двома населеними пунктами – Кучерів Яр та Сухецьке.
  • Загальний результат: З 21 серпня 2025 року на цій ділянці відновлено контроль над дев’ятьма населеними пунктами, і ще дев’ять зачищено від диверсійних груп.
  • Звільнена територія: Станом на 26 жовтня, українські воїни звільнили 185,6 км² та зачистили 243,8 км² території Покровського району Донецької області.

Втрати противника на цьому напрямку залишаються надзвичайно високими. Лише за останні десять днів на Очеретинському відрізку знищено 1756 окупапнтів та 75 одиниць військової техніки.

Загальні втрати ворога на Очеретинському (Добропільському) напрямку за трохи більш ніж два місяці перевищують: 15 700 військовослужбовців та 1364 одиниці ОВТ (серед них 36 танків, 121 ББМ, 162 артсистеми). Також знищено 4689 різних БпЛА.

На підступах до Покровська та безпосередньо в місті тривають стрілецькі бої, оскільки противник, використовуючи чисельну перевагу, накопичив у місті близько 200 військовослужбовців. Спроби ворога просунутися вглиб міста припиняються контрдиверсійними заходами.

Генштаб також зазначає, що останнім часом російський агресор нарощує використання бронетехніки в штурмових діях. З 20 по 25 жовтня зафіксовано 41 таку штурмову дію по всьому фронту, частина з них – на Покровському напрямку. Всі транспортні засоби, задіяні ворогом у штурмах 25 жовтня, були знищені.

Нагадаємо, за минулу добу відбулося 181 бойове зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

