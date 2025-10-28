Уночі росіяни вдарили по газовій інфраструктурі

Фахівці вже працюють на місці, оцінюють пошкодження й розпочинають відновлення

У ніч проти 28 жовтня ввосьме за місяць російська терористична армія вдарила по цивільній газовій інфраструктурі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Нафтогаз».

«На щастя, люди не постраждали – це головне. На місці удару працюють фахівці: оцінюють наслідки та приступають до відновлення. Жодного військового значення атаковані Росією об’єкти не мають», – зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

За словами Корецького, єдина мета цих ударів – лишити українців без газу та тепла.

Нагадаємо, уночі 22 жовтня ворог атакував об'єкти підприємств нафтогазової промисловості Полтавщини. «Унаслідок прямих влучань та падіння уламків пошкоджено обʼєкти підприємств нафтогазової промисловості у Миргородському районі. На щастя, обійшлося без постраждалих», – зазначив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.

Зокрема, 16 жовтня росіяни знову атакували газову інфраструктуру України. Внаслідок чого постраждали четверо працівників компанії «Нафтогаз».