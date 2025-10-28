Головна Країна Події в Україні
Уночі росіяни вдарили по газовій інфраструктурі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Уночі росіяни вдарили по газовій інфраструктурі
Фахівці вже працюють на місці, оцінюють пошкодження й розпочинають відновлення
фото: Нафтогаз

За словами Корецького, єдина мета російських ударів – лишити українців без газу та тепла

У ніч проти 28 жовтня ввосьме за місяць російська терористична армія вдарила по цивільній газовій інфраструктурі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Нафтогаз».

«На щастя, люди не постраждали – це головне. На місці удару працюють фахівці: оцінюють наслідки та приступають до відновлення. Жодного військового значення атаковані Росією об’єкти не мають», – зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

За словами Корецького, єдина мета цих ударів – лишити українців без газу та тепла.

Нагадаємо, уночі 22 жовтня ворог атакував об'єкти підприємств нафтогазової промисловості Полтавщини. «Унаслідок прямих влучань та падіння уламків пошкоджено обʼєкти підприємств нафтогазової промисловості у Миргородському районі. На щастя, обійшлося без постраждалих», – зазначив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут. 

Зокрема, 16 жовтня росіяни знову атакували газову інфраструктуру України. Внаслідок чого постраждали четверо працівників компанії «Нафтогаз».

Теги: газ Нафтогаз України війна

Удари дронів СБУ руйнують російську економіку
Це наші карти на переговорах
29 вересня, 17:37
Вашингтон-Будапешт. Чи можливе закінчення війни?
Вашингтон-Будапешт. Чи можливе закінчення війни?
18 жовтня, 08:27
Ракета Tomahawk
США переживають, чи зможуть контролювати використання Tomahawk в Україні – Axios
8 жовтня, 04:56
Повномасштабне вторгнення захисник зустрів на півдні, у Херсонській області
Зазнав смертельного поранення у бою на Покровському напрямку. Згадаймо Максима Костюка
8 жовтня, 09:00
Реалізацію запропонованого плану контролюватиме мирна рада на чолі з президентом США
Європа та Україна готують план з 12 пунктів щодо припинення війни – Bloomberg
21 жовтня, 20:12
Ракета Tomahawk
ISW: Кремль погрозами щодо Tomahawk намагається приховати слабкість армії Росії
25 жовтня, 07:44

Сили оборони відкинули росіян в Донецькій області
Сили оборони відкинули росіян в Донецькій області
Уночі росіяни вдарили по газовій інфраструктурі
Уночі росіяни вдарили по газовій інфраструктурі
Чи можливий наступ росіян на Сумщині та Харківщині? Президент оцінив ситуацію
Чи можливий наступ росіян на Сумщині та Харківщині? Президент оцінив ситуацію
Покровськ та Добропілля. Зеленський пояснив план Путіна
Покровськ та Добропілля. Зеленський пояснив план Путіна
«На кожній Ставці буду це контролювати». Зеленський назвав найактуальнішим дронове питання
«На кожній Ставці буду це контролювати». Зеленський назвав найактуальнішим дронове питання
Україна отримає бойові літаки «Гріпени». Зеленський розкрив деталі угоди зі шведами
Україна отримає бойові літаки «Гріпени». Зеленський розкрив деталі угоди зі шведами

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
