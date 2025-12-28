Головна Країна Події в Україні
На Запоріжжі ЗСУ взяли в полон нанайця

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
На Запоріжжі ЗСУ взяли в полон нанайця
Нині з полоненим працюють слідчі та контррозвідники Служби безпеки України
Окупанту наказали встановити російський прапор у селищі, котре контролювали ЗСУ

На Запоріжжі ЗСУ взяли в полон нанайця. Мешканця далекого сходу Росії разом із товаришем командири відрядили встановити прапор у селищі, підконтрольному українським оборонцям, аби зробити світлини для звітності. Ходаки мали загинути, але димом вижили. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Єдиних новин».

50-річний нанаєць на ім’я Олександр вирощував на городі коноплю. Його упіймали, загрожував чималий строк – від восьми до десяти років тюрми. Тому вирішив підписати контракт. Окупант вражений діями свого командування. Адже йому наказали встановити російський прапор у селищі, котре контролювали ЗСУ. Шансів вижити у такій операції в Олександра не було.

«Народу стільки погубили. Кладовища виросли у нас», – бідкається окупант.

Однак бунтувати проти влади Олександр не бачить сенсу. Мовляв, режим не зламати.

Нині з полоненим працюють слідчі та контррозвідники Служби безпеки України.

Нагадаємо, сахалар (самоназва якутів, – ред.) Єрмак Григор'єв, втомившись відбувати покарання за вбивство полковника ФСБ, вирішив випробувати удачу на фронті. Але дуже швидко зрозумів, що вижити там практично нереально.

Також російський добровольчий корпус взяв у полон юкагира – представника корінних народів Східного Сибіру. За даними перепису 2021 року, їх залишилося 1802 людей. Окупант на ім’я Леон Трофимов родом із Якутська. Він не знає рідної мови, може спитати лише «як справи?». 

Теги: Запоріжжя прапор вбивство полон

