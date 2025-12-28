Перевізник уночі забув пасажирку на заправці та опинився у центрі скандалу

Водії залишали пасажирів на заправках і вокзалах у різних країнах Європи, іноді вночі та в мороз

Пасажири мають право вимагати повернення коштів за проїзд, а також компенсації моральної та матеріальної шкоди

Відомий міжнародний автоперевізник опинився в центрі масштабного скандалу через численні скарги пасажирів. Люди стверджують, що їх систематично забувають посеред маршруту під час зупинок, а особисті речі, які залишаються в автобусах, зникають безслідно. Кількість подібних випадків свідчить про те, що йдеться не про поодинокі інциденти, а про серйозну системну проблему. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті телеканалу «Ми – Україна».

Однією з постраждалих стала молода українка, яка подорожувала з Парижа до Дрездена. Під час нічної зупинки на заправці в Люксембурзі водій автобуса поїхав, не дочекавшись пасажирки. У результаті дівчина залишилася в іншій країні без верхнього одягу, документів і грошей.

За словами матері постраждалої, пані Надії, перед зупинкою донька запитала водія, чи можна вийти купити води та скільки триватиме стоянка. Водій дозволив вийти й сам попрямував до магазину. Дівчина стояла за ним у черзі, однак після покупки водій повернувся в автобус і поїхав, не перевіривши наявність усіх пасажирів.

Після інциденту дівчина звернулася до адміністрації перевізника. Проте компанія відмовилася повертати залишені в автобусі речі та виплачувати компенсацію, обмежившись стандартними відповідями про те, що не несе відповідальності за багаж. Особливо болючим стало зникнення ноутбука з особистими фото й відео, пов’язаними з батьком дівчини, який помер.

Згодом компанія повідомила, що валізи нібито знайдені, та навіть надіслала їхні фотографії. Пасажирам запропонували забрати речі у визначений час через водіїв, однак з’ясувати, кому саме було передано багаж, не вдалося. Речі так і не повернули.

Пані Надія розповіла про цей випадок у соціальних мережах. За її словами, після публікації компанія запропонувала їй грошову компенсацію в розмірі 1000 євро за припинення розголосу, проте жінка відмовилася. Саме тоді з’ясувалося, що подібних історій – десятки.

Мати потерпілої українки розповіла про випадок у соцмережах скріншот із відео

У коментарях люди повідомляли, що водії залишали пасажирів на заправках і вокзалах у різних країнах Європи, іноді вночі та в мороз. В окремих випадках на зупинках залишали матерів із малолітніми дітьми, зокрема з немовлятами, без грошей, їжі та засобів зв’язку. Часто автобуси від’їжджали раніше, ніж було оголошено, а всі речі залишалися всередині.

Ще один трагічний випадок пов’язаний із жінкою, яка їхала з України до Швеції. Її залишили на кордоні разом з іншими пасажирами. Пізніше вона сіла в інший автобус того самого перевізника та потрапила в дорожньо-транспортну пригоду. Суд встановив, що відповідальність за аварію лежить на водієві. Ланцюг подій, який розпочався з того, що жінку залишили на кордоні, завершився її смертю. Її син переконаний, що відповідальність має нести компанія-перевізник.

Юристи наголошують, що, попри велику кількість скарг, подати колективний позов проти перевізника неможливо – кожен випадок розглядається окремо. Водночас пасажири мають право вимагати повернення коштів за проїзд, а також компенсації моральної та матеріальної шкоди. Залишення людини вночі, особливо взимку, без допомоги може кваліфікуватися як залишення в небезпеці, що є кримінальним правопорушенням.

Журналісти намагалися отримати коментар від компанії-перевізника, звернувшись за контактами, вказаними на офіційному сайті, а також надіслали письмовий запит. Станом на момент публікації відповіді отримано не було.

