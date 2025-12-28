Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Перевізник уночі забув пасажирку на заправці та опинився у центрі скандалу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Перевізник уночі забув пасажирку на заправці та опинився у центрі скандалу
Водії залишали пасажирів на заправках і вокзалах у різних країнах Європи, іноді вночі та в мороз
фото: скріншот із відео

Пасажири мають право вимагати повернення коштів за проїзд, а також компенсації моральної та матеріальної шкоди

Відомий міжнародний автоперевізник опинився в центрі масштабного скандалу через численні скарги пасажирів. Люди стверджують, що їх систематично забувають посеред маршруту під час зупинок, а особисті речі, які залишаються в автобусах, зникають безслідно. Кількість подібних випадків свідчить про те, що йдеться не про поодинокі інциденти, а про серйозну системну проблему. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті телеканалу «Ми – Україна».

Однією з постраждалих стала молода українка, яка подорожувала з Парижа до Дрездена. Під час нічної зупинки на заправці в Люксембурзі водій автобуса поїхав, не дочекавшись пасажирки. У результаті дівчина залишилася в іншій країні без верхнього одягу, документів і грошей.

За словами матері постраждалої, пані Надії, перед зупинкою донька запитала водія, чи можна вийти купити води та скільки триватиме стоянка. Водій дозволив вийти й сам попрямував до магазину. Дівчина стояла за ним у черзі, однак після покупки водій повернувся в автобус і поїхав, не перевіривши наявність усіх пасажирів.

Після інциденту дівчина звернулася до адміністрації перевізника. Проте компанія відмовилася повертати залишені в автобусі речі та виплачувати компенсацію, обмежившись стандартними відповідями про те, що не несе відповідальності за багаж. Особливо болючим стало зникнення ноутбука з особистими фото й відео, пов’язаними з батьком дівчини, який помер.

Згодом компанія повідомила, що валізи нібито знайдені, та навіть надіслала їхні фотографії. Пасажирам запропонували забрати речі у визначений час через водіїв, однак з’ясувати, кому саме було передано багаж, не вдалося. Речі так і не повернули.

Пані Надія розповіла про цей випадок у соціальних мережах. За її словами, після публікації компанія запропонувала їй грошову компенсацію в розмірі 1000 євро за припинення розголосу, проте жінка відмовилася. Саме тоді з’ясувалося, що подібних історій – десятки.

Мати потерпілої українки розповіла про випадок у соцмережах
Мати потерпілої українки розповіла про випадок у соцмережах
скріншот із відео

У коментарях люди повідомляли, що водії залишали пасажирів на заправках і вокзалах у різних країнах Європи, іноді вночі та в мороз. В окремих випадках на зупинках залишали матерів із малолітніми дітьми, зокрема з немовлятами, без грошей, їжі та засобів зв’язку. Часто автобуси від’їжджали раніше, ніж було оголошено, а всі речі залишалися всередині.

Ще один трагічний випадок пов’язаний із жінкою, яка їхала з України до Швеції. Її залишили на кордоні разом з іншими пасажирами. Пізніше вона сіла в інший автобус того самого перевізника та потрапила в дорожньо-транспортну пригоду. Суд встановив, що відповідальність за аварію лежить на водієві. Ланцюг подій, який розпочався з того, що жінку залишили на кордоні, завершився її смертю. Її син переконаний, що відповідальність має нести компанія-перевізник.

Юристи наголошують, що, попри велику кількість скарг, подати колективний позов проти перевізника неможливо – кожен випадок розглядається окремо. Водночас пасажири мають право вимагати повернення коштів за проїзд, а також компенсації моральної та матеріальної шкоди. Залишення людини вночі, особливо взимку, без допомоги може кваліфікуватися як залишення в небезпеці, що є кримінальним правопорушенням.

Журналісти намагалися отримати коментар від компанії-перевізника, звернувшись за контактами, вказаними на офіційному сайті, а також надіслали письмовий запит. Станом на момент публікації відповіді отримано не було.

Раніше у Польщі, неподалік від Любліна, сталася ДТП за участю автобуса, в якому їхали 26 громадян України. Інцидент трапився на національній дорозі №17 у селі Кольонія-Седліщкі. 

Нагадаємо, 13 жовтня, в Словаччині, поблизу села Яблунов-над-Турньоу в окрузі Рожнява, сталося масштабне зіткнення двох швидкісних пасажирських потягів, внаслідок якого травмовано щонайменше 69 осіб. Одним з постраждалих є 20-річний українець.

До слова, на варшавській швидкісній автомагістралі ввечері 18 жовтня перекинувся автомобіль, що належить посольству Росії в Польщі.

Читайте також:

Теги: водій жінка автобус українка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Гватемалі автобус вилетів з траси та впав у яр: є загиблі
У Гватемалі автобус вилетів з траси та впав у яр: є загиблі
Сьогодні, 04:57
Авто проломило паркан і пошкодило стіну церкви у центрі Кракова https://zaxid.net/news/
П’яний українець на авто врізався в одну з найдавніших церков у центрі Кракова
21 грудня, 21:24
Азербайджанська жінка-військовослужбовець Саміра Самедова в українській армії
У Києві пройшла зустріч з єдиною азербайджанською жінкою пілотом, що служить у ЗСУ
21 грудня, 12:07
Данча є авторкою найкращого результату для України на чемпіонатах світу, виборовши друге місце у 2019 році
Данча зупинилася за крок до п'єдесталу на етапі Кубка світу
20 грудня, 21:22
Артисти ансамблю «Гуцулія» стали жертвами нападу в місті Шептицький
За напад на франківський ансамбль «Гуцулія» покарали трьох школярок
13 грудня, 15:33
Кім прокоментував збіг, пов’язаний із Джолі та її охоронцем
Кім розповів про курйозну розмову із ТЦК про Анджеліну Джолі
11 грудня, 12:01
18-річний водій BMW не впорався з керуванням авто
Смертельна аварія у Києві: водій BMW загинув, є постраждалі
11 грудня, 07:44
Святкували інтернаціональне весілля з українським короваєм та італійськими піснями
Українка побачила по телевізору італійського добровольця, розшукала його, а через рік пара зіграла весілля
30 листопада, 19:15
Столичний суд довго розбирався з інцидентом, який стався у столичному метро між чоловіком та жінкою
Торкався сідниць у метро. Судове рішення, яке варте вивчення
29 листопада, 23:03

Події в Україні

Чи триватиме війна у 2026 році? Командир полку «Ахіллес» зробив прогноз
Чи триватиме війна у 2026 році? Командир полку «Ахіллес» зробив прогноз
Перевізник уночі забув пасажирку на заправці та опинився у центрі скандалу
Перевізник уночі забув пасажирку на заправці та опинився у центрі скандалу
Тривають запеклі бої. Сили оборони Півдня повідомили про ситуацію в Гуляйполі
Тривають запеклі бої. Сили оборони Півдня повідомили про ситуацію в Гуляйполі
На засніженій трасі в Івано-Франківській області перекинувся автобус, є жертви (оновлено)
На засніженій трасі в Івано-Франківській області перекинувся автобус, є жертви (оновлено)
Сили безпілотних систем уразили командний пункт російських спецпризначенців
Сили безпілотних систем уразили командний пункт російських спецпризначенців
Україна та РФ домовилися про локальне припинення вогню: де воно діятиме
Україна та РФ домовилися про локальне припинення вогню: де воно діятиме

Новини

В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua