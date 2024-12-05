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Втрати ворога станом на 5 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 5 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Від початку повномасштабної війни РФ втратила в Україні 30843 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1580 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 5 грудня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 5 грудня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 5 грудня втратила:

  • особового складу – близько 748950 (+1580) осіб,
  • танків – 9506 (+13) од,
  • бойових броньованих машин – 19472 (+22) од,
  • артилерійських систем – 21023 (+21) од,
  • РСЗВ – 1253 (+0) од,
  • засоби ППО – 1020 (+1) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19977 (+31),
  • крилаті ракети – 2855 (+0),
  • кораблі/катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 30843 (+97) од,
  • спеціальна техніка – 3630 (+2).
Втрати окупантів станом на ранок 5 грудня
Втрати окупантів станом на ранок 5 грудня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 5 грудня:

  • у Чорному морі два ворожих кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 12 ракет;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • у Середземному морі шість ворожих кораблів, чотири з них є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 41 ракети.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 0 суден;
  • до Азовського моря – сім суден, з них чотири рухались з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 5 грудня
Активність флоту окупантів станом на 5 грудня
Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, триває 1016-й день війни. Загалом від початку минулої доби відбулося 156 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Найгарячішою минулої доби була ситуація на Покровському та Курахівському напрямках.

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Теги: ЗСУ окупанти війна море Чорне море Азовське море ракета

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