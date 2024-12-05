Втрати ворога станом на 5 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1580 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 5 грудня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 5 грудня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 5 грудня втратила:
- особового складу – близько 748950 (+1580) осіб,
- танків – 9506 (+13) од,
- бойових броньованих машин – 19472 (+22) од,
- артилерійських систем – 21023 (+21) од,
- РСЗВ – 1253 (+0) од,
- засоби ППО – 1020 (+1) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19977 (+31),
- крилаті ракети – 2855 (+0),
- кораблі/катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 30843 (+97) од,
- спеціальна техніка – 3630 (+2).
Активність флоту окупантів станом на 5 грудня:
- у Чорному морі два ворожих кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 12 ракет;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- у Середземному морі шість ворожих кораблів, чотири з них є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 41 ракети.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 0 суден;
- до Азовського моря – сім суден, з них чотири рухались з протоки Босфор.
Нагадаємо, триває 1016-й день війни. Загалом від початку минулої доби відбулося 156 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Найгарячішою минулої доби була ситуація на Покровському та Курахівському напрямках.
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