Втрати ворога станом на 5 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ

Від початку повномасштабної війни РФ втратила в Україні 30843 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1580 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 5 грудня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 5 грудня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 5 грудня втратила:

особового складу – близько 748950 (+1580) осіб,

танків – 9506 (+13) од,

бойових броньованих машин – 19472 (+22) од,

артилерійських систем – 21023 (+21) од,

РСЗВ – 1253 (+0) од,

засоби ППО – 1020 (+1) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19977 (+31),

крилаті ракети – 2855 (+0),

кораблі/катери – 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 30843 (+97) од,

спеціальна техніка – 3630 (+2).

Втрати окупантів станом на ранок 5 грудня Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 5 грудня:

у Чорному морі два ворожих кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 12 ракет;

в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

у Середземному морі шість ворожих кораблів, чотири з них є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 41 ракети.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 0 суден;

до Азовського моря – сім суден, з них чотири рухались з протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 5 грудня Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, триває 1016-й день війни. Загалом від початку минулої доби відбулося 156 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Найгарячішою минулої доби була ситуація на Покровському та Курахівському напрямках.