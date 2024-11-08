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Родичі загиблих окупантів зраділи ліквідації російського генерал-майора Клименка

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Родичі загиблих окупантів зраділи ліквідації російського генерал-майора Клименка
На Донеччині Клименко організував концтабір для російських військовослужбовців
фото з відкритих джерел

Родичі солдатів, які служили в бригаді, залишили під дописом про смерть генерал-майора безліч негативних коментарів на адресу Клименка

Українські захисники ліквідували на війні генерал-майора Російської Федерації Павла Клименка. Він командував п'ятою окремою мотострілецькою бригадою.

Однак росіяни не дуже засмутилися через його смерть, ба більше родичі мертвих окупантів навіть раділи цій події. Річ у тім, що Клименко, згідно з розслідуваннями російських журналістів, Клименко організував концтабір для російських військовослужбовців на території занедбаної Петровської шахти в Донецьку.

Під тортурами росіян змушують віддати командирам платню і виплати за поранення, а також змушують важкопоранених йти на штурми.

Вчора, 7 листопада, у проросійській групі «Донбас-серце Росії!» з'явилося повідомлення про загибель командира п'ятої Донецької мотострілецької бригади генерал-майора Павла Клименка. Родичі солдатів, які служили в бригаді, залишили під ним безліч негативних коментарів на адресу Клименка. Адміністратори групи видалили пост і виклали його заново – але ситуація повторилася.

Коментатори радіють смерті Клименка
Коментатори радіють смерті Клименка
фото: російські ЗМІ

Як зазначає одна з коментаторок, її чоловік, який пішов воювати проти України восени 2022 року, потрапив в бригаду Клименка.

«Його практично одразу, без підготовки, відправили на м'ясний штурм. Із групи у 25 осіб не повернувся ніхто, усіх записали як зниклі безвісти. Він вижив, але отримав контузію і не міг самостійно повернутися. Провів тиждень у «сірій зоні», потім натрапив на військових з іншої частини. Вони дали йому телефон – зателефонувати, розповісти що живий...», – заявила вона.

За словами дружини окупанти, після повернення до п'ятої бригади чоловіка вже за добу відправили на новий штурм. З нього він вже не повернувся.

Росіянка зазначає, чоловік розповідав їй про жорстокі порядки в бригаді: через високі втрати в штурми відправляють поранених, а тих, хто намагається відмовитися, тримають під замком із мінімальним харчуванням і «водять у туалет під автоматами».

Нагадаємо, Сили оборони ліквідували на війні генерал-майора Російської Федерації Павла Клименка, який командував п'ятою окремою мотострілецькою бригадою. Загибель окупанта підтвердили його сестри в соцмережах.

Клименко є уродженцем Ставропілля, який до повномасштабного вторгнення в Україну служив в окупованому Криму. Він отримав звання генерал-майора в травні 2024 року. За місяць до цього бійці його бригади закатували в Донецьку до смерті американського пропагандиста Рассела Бентлі. Зараз четверо бійців бригади Клименка перебувають під слідством у справі про вбивство Бентлі.

Зазначається, що у квітні солдати Клименка катували мобілізованого вчителя музики Володимира Фролова. Фролов мав третю групу інвалідності і хотів демобілізуватися через стан здоров. У свідоцтві про смерть було зазначено, що Фролов загинув під час штурму, проте родичі повідомили, що чоловіка довелося ховати в закритій труні, бо тіло було понівечене тортурами.

До слова, у Росії завершено попереднє розслідування кримінальної справи про вбивство американця Рассела Бентлі на Донеччині, який співпрацював з пропагандистською агенцією Sputnik. Чотирьох російських військових звинуватили у жорстокому насильстві, а також у спробі приховати сліди вбивства.

Теги: окупанти війна смерть росія Донеччина

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