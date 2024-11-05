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Вибори у США, удар по Запоріжжю. Головне за 5 листопада

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Вибори у США, удар по Запоріжжю. Головне за 5 листопада
фото з відкритих джерел

Президентські вибори у Сполучених Штатах Америки розпочалися

Вибори у США, росіяни ударили по Запоріжжі, окупанти розстріляли шістьох полонених захисників. «Главком» склав добірку новин 5 листопада, щоб ви були в курсі головних подій:

Вибори у США

Президентські вибори у США розпочалися. Через різницю у часі перші виборчі дільниці закриються о 18:00 за Північноамериканським східним часом (о 22:00 за Грінвічем) у вівторок, а останні – о 01:00 за Нью-Йорком (о 5:00 за Грінвічем) у середу. Кожен з 50 штатів Сполучених Штатів Америки проводить голосування окремо та простою більшістю голосів визначає, кого з кандидатів підтримають виборці від цього штату.

Вибори у США відбуваються у два етапи. 5 листопада відбудеться загальнонаціональне голосування, а 17 грудня – голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія. Голоси виборців будуть передані до Конгресу США для підрахунку 6 січня 2025 року. Для перемоги кандидатам необхідно набрати щонайменше 270 голосів виборців.

Також відомі перші результати з першої дільниці – невеличкого поселення Діксвілл-Нотч у Нью-Гемпширі. Поселення розташоване вздовж американсько-канадського кордону на північній околиці Нью-Гемпширу.

За традицією, що бере свій початок з 1960 року, воно відкрило і закрило свою виборчу дільницю одразу після опівночі. Голосували четверо республіканців і двоє незадекларованих виборців. Камала Гарріс та Дональд Трамп набрали по три голоси.

Станом на 18:00 за Києвом у США відкрили дільниці майже усі штати. Час початку їхньої роботи відрізняється через різницю часових поясів. 

Росіяни ударили по Запоріжжі

Російські війська поцілили по обʼєкту інфраструктури у Запоріжжі. Кількість постраждалих внаслідок ранкової атаки Росії на Запоріжжя на цей час становить 24 особи. За останніми даними, у тяжкому стані під наглядом лікарів перебувають троє людей – дві жінки та чоловік.

Ще восьмеро людей були доставлені до лікарні у стані середньої тяжкості. Решта проходитиме лікування амбулаторно.

У Київ прибув очільник представництва НАТО в Україні

У Київ вперше з офіційним візитом у ролі очільника представництва НАТО в Україні прибув Патрік Тернер. Як зазначив міністр оборони Рустем Умєров, вони обговорили стан виконання домовленостей, досягнутих за підсумками саміту НАТО у Вашингтоні, зокрема питання постачання засобів ППО, а також реалізацію проєктів Jatec та Nsatu.

Патрік Тернер відзначив значний прогрес у реформуванні Збройних сил України, зазначивши, що українська армія зазнала великих змін, які є очевидними

Турецький омбудсмен відвідає місця, де Росія утримує українських полонених

Російська Федерація погодила візит турецького омбудсмена Шерефа Малкоча до місць, де утримують українських полонених. Український омбудсмен зазначив, що його представник Юрій Ковбаса взяв участь у зустрічі із членами сімей українських військовополонених.

Під час зустрічі Ковбаса звернув увагу, що Росія, як і раніше, не дотримується Женевських конвенцій. Це видно по тому стану, в якому українські захисники повертаються додому після полону.

На Покровському напрямку окупанти розстріляли шістьох полонених захисників

Російські солдати знову вчинили воєнні злочини. На Донеччині окупанти вбили шістьох полонених бійців Збройних сил України.

За оперативними даними, 23 жовтня 2024 року під час наступу на місто Селидове росіяни захопили у полон трьох українських бійців. Через деякий час окупанти розстріляли беззбройних військовополонених. Вже 1 листопада, під час штурму укріплень ЗСУ на тому ж Покровському напрямку, окупанти вбили з автоматичної зброї ще трьох військовополонених.

Теги: Запоріжжя окупанти війна вибори у США

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