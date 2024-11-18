У Херсоні окупанти скинули вибухівку на лікарню

Потерпілих серед пацієнтів та медиків немає

У ніч на 18 листопада російська армія атакувала з БпЛА один із закладів охорони здоровʼя на Херсонщині. Про це повідомляють у місцевій ОВА.

Як зазначають у відомстві, окупанти скинули вибухівку з дрона. В результаті чого знищено два транспортні засоби швидкої допомоги.

Потерпілих серед пацієнтів та медиків немає.

Нагадаємо, що росіяни масовано атакують Херсон дронами. Внаслідок скидання вибухівки з безпілотника в місті загинули двоє цивільних людей.