У Херсоні окупанти скинули вибухівку на лікарню
Потерпілих серед пацієнтів та медиків немає
У ніч на 18 листопада російська армія атакувала з БпЛА один із закладів охорони здоровʼя на Херсонщині. Про це повідомляють у місцевій ОВА.
Як зазначають у відомстві, окупанти скинули вибухівку з дрона. В результаті чого знищено два транспортні засоби швидкої допомоги.
Потерпілих серед пацієнтів та медиків немає.
Нагадаємо, що росіяни масовано атакують Херсон дронами. Внаслідок скидання вибухівки з безпілотника в місті загинули двоє цивільних людей.
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