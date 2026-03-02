Головна Світ Політика
search button user button menu button

Сибіга повідомив про евакуацію українців з Близького Сходу

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Сибіга повідомив про евакуацію українців з Близького Сходу
Андрій Сибіга повідомив про евакуацію деяких українців до Єгипту
фото: РБК

Серед українців, які перебувають на Близькому Сході немає постраждалих 

На Близькому Сході перебуває 250 тис. українців. Міністерство закордонних справ України працює над тим, щоб українці перебували у безпечних місцях. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає «Главком». 

Як повідомляє Андрій Сибіга, серед поранених та постраждалих внаслідок конфлікту на Близькому сході українців немає. За дорученням президента України Володимира Зеленського, МЗС наразі працює над наданням допомоги українцям. «Станом на зараз, на щастя, немає інформації щодо поранень чи загибелі громадян України внаслідок погіршення безпекової ситуації. Знаємо про проблеми з вильотом у тих країнах, де закрите небо. В усіх ситуаціях посольства на зв’язку з громадянами, надають необхідні консультації», – йдеться у повідомленні. 

Наразі деяких українців вже вдалося перемістити до Єгипту у більш безпечні місця. «Загалом на «гарячу лінію» МЗС станом на сьогоднішній ранок отримали близько трьох десятків звернень, що небагато, здебільшого пов’язаних із відтермінованими рейсами. Аналізуємо розвиток подій та працюємо над усіма варіантами можливих сценаріїв і дій (в тому числі евакуацією) для того, щоб громадяни України були в безпеці», – зазначив Сибіга. 

За словами Андрія Сибіги, посольства у відповідних регіонах країн, як Ізраїль, ОАЄ, Ірак, Ліван, Іран тощо розробили форми, через які громадяни можуть звернутися до консульської допомоги в умовах надзвичайного стану.

Нагадаємо, посольство України в Об’єднаних Арабських Еміратах звернулося до громадян України, які вимушено перебувають на території ОАЕ та Королівства Бахрейн, із проханням заповнити інформаційно-облікову форму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дипломатичну установу. У посольстві зазначили, що форма є основним засобом зв’язку з консульським відділом Посольства України в ОАЕ та Консульством України в Дубаї на тлі поточної безпекової ситуації.

До слова, Міністерство оборони Об'єднаних Арабських Еміратів підтвердило масштаби іранської атаки, що сталася в суботу, 28 лютого 2026 року. Тегеран застосував безпрецедентну кількість озброєння для удару по цивільній інфраструктурі та стратегічних об'єктах країни, що призвело до людських жертв та значних руйнувань у головних аеропортах регіону.

Читайте також:

Теги: МЗС Ізраїль Іран українці за кордоном війна Андрій Сибіга

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російська влада економить на населенні, але не на власній безпеці
Російські губернатори бояться ЗСУ та збільшують витрати на власну безпеку – розвідка
10 лютого, 09:33
Президент: Важливо, що в нас є американські партнери
Президент пояснив, чому переговори на військовому треку просунулися більше, ніж на політичному
19 лютого, 08:37
Європарламент обговорить подальшу підтримку України
Європарламент запланував голосування за резолюцію про підтримку України
20 лютого, 18:43
Брекельманс наголосив, що Україна зараз захищає свободу всього континенту, сплачуючи за це найвищу ціну
Нідерланди закликають європейські країни готуватися до тривалого протистояння з РФ
23 лютого, 08:08
Данило Гетманцев зазначає, що наразі існує значний дефіцит державного бюджету
Україна перебуває на межі фінансової катастрофи – Гетманцев
24 лютого, 08:30
У Києві повітряна тривога тривала 25 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 25 хвилин
26 лютого, 15:47
Спільні зусилля Ізраїлю та Саудівської Аравії допомогли переконати Трампа віддати наказ про початок масштабної повітряної кампанії
Ізраїль та Саудівська Аравія схилили Трампа до ударів по Ірану – WP
Вчора, 11:57
Bloomberg: Удар Трампа по Ірану сповістив світ про початок ери нестримності США
Bloomberg: Удар Трампа по Ірану сповістив світ про початок ери нестримності США
Сьогодні, 04:05
Трамп вважає російську армію непереможною, але факти свідчат ьпро протилежне
Трамп робить дві великі помилки в переговорах із Путіним – WP
28 лютого, 16:15

Політика

Україна готова навчити Близький Схід збивати іранські дрони: президент назвав умову
Україна готова навчити Близький Схід збивати іранські дрони: президент назвав умову
Сибіга повідомив про евакуацію українців з Близького Сходу
Сибіга повідомив про евакуацію українців з Близького Сходу
Трамп не виключає введення американських сил на територію Ірану
Трамп не виключає введення американських сил на територію Ірану
«Це дуже потужно». Трамп розповів про плани у війні проти Ірану
«Це дуже потужно». Трамп розповів про плани у війні проти Ірану
Макрон назвав країни, які готові долучитися до ядерного стримування
Макрон назвав країни, які готові долучитися до ядерного стримування
Макрон оголосив про розширення ядерного арсеналу Франції
Макрон оголосив про розширення ядерного арсеналу Франції

Новини

МПК заборонив Україні використовувати форму з мапою держави на Паралімпіаді-2026
Сьогодні, 16:37
ФІДЕ пояснила повернення прихильника війни проти України в рейтинг «помилкою»
Сьогодні, 13:31
Хорватія завершила розмінування своєї території після югославської війни
Сьогодні, 08:35
В Україні без опадів: погода на 2 березня
Сьогодні, 05:59
Текст нового українського правопису готовий до публікації – Бережна
Вчора, 14:47
В Україні туман, місцями ожеледиця: погода на 1 березня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua