Сибіга повідомив про евакуацію українців з Близького Сходу

Серед українців, які перебувають на Близькому Сході немає постраждалих

На Близькому Сході перебуває 250 тис. українців. Міністерство закордонних справ України працює над тим, щоб українці перебували у безпечних місцях. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає «Главком».

Як повідомляє Андрій Сибіга, серед поранених та постраждалих внаслідок конфлікту на Близькому сході українців немає. За дорученням президента України Володимира Зеленського, МЗС наразі працює над наданням допомоги українцям. «Станом на зараз, на щастя, немає інформації щодо поранень чи загибелі громадян України внаслідок погіршення безпекової ситуації. Знаємо про проблеми з вильотом у тих країнах, де закрите небо. В усіх ситуаціях посольства на зв’язку з громадянами, надають необхідні консультації», – йдеться у повідомленні.

Наразі деяких українців вже вдалося перемістити до Єгипту у більш безпечні місця. «Загалом на «гарячу лінію» МЗС станом на сьогоднішній ранок отримали близько трьох десятків звернень, що небагато, здебільшого пов’язаних із відтермінованими рейсами. Аналізуємо розвиток подій та працюємо над усіма варіантами можливих сценаріїв і дій (в тому числі евакуацією) для того, щоб громадяни України були в безпеці», – зазначив Сибіга.

За словами Андрія Сибіги, посольства у відповідних регіонах країн, як Ізраїль, ОАЄ, Ірак, Ліван, Іран тощо розробили форми, через які громадяни можуть звернутися до консульської допомоги в умовах надзвичайного стану.

Нагадаємо, посольство України в Об’єднаних Арабських Еміратах звернулося до громадян України, які вимушено перебувають на території ОАЕ та Королівства Бахрейн, із проханням заповнити інформаційно-облікову форму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дипломатичну установу. У посольстві зазначили, що форма є основним засобом зв’язку з консульським відділом Посольства України в ОАЕ та Консульством України в Дубаї на тлі поточної безпекової ситуації.

До слова, Міністерство оборони Об'єднаних Арабських Еміратів підтвердило масштаби іранської атаки, що сталася в суботу, 28 лютого 2026 року. Тегеран застосував безпрецедентну кількість озброєння для удару по цивільній інфраструктурі та стратегічних об'єктах країни, що призвело до людських жертв та значних руйнувань у головних аеропортах регіону.