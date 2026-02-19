Трамп визнав, що помилився в оцінці швидкого завершення війни в Україні

Дональд Трамп заявив, що: «ми завершили вісім воєн, і, думаю, дев'ята ще попереду. Вона виявилася складнішою. Я думав, що це буде найлегша»

Президент США заявив, що вважав російсько-українську війну «найлегшою», але вона виявилася складнішою

Президент США Дональд Трамп під час засідання Ради миру у Вашингтоні заявив, що його попередні очікування щодо перебігу війни в Україні не справдилися, і конфлікт виявився значно складнішим, ніж він прогнозував. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виступ американського лідера під час засідання Ради миру.

За його словами, останній рік був винятковим з огляду на кількість воєн, щодо яких, за його оцінкою, вдалося досягти результатів.

«Ми маємо перший рік, який, мабуть, не має аналогів у нашій країні, тому що ми завершили вісім воєн, і, думаю, дев'ята ще попереду. Вона виявилася складнішою. Я думав, що це буде найлегша», - сказав президент США.

Трамп також наголосив, що під час воєнних конфліктів складно прогнозувати розвиток подій і визначати, які рішення будуть простими, а які вимагатимуть більше часу та зусиль. За його словами, реальність війни часто відрізняється від початкових очікувань і планів.

Він додав, що у війні ніколи невідомо, "що буде легко, а що - не дуже". Ці слова пролунали в контексті обговорення поточних міжнародних викликів та перспектив завершення воєн, про які говорив американський президент.

До слова, глава Білого дому під час засідання Ради миру заявив, що ООН мала б бути більш залученою до вирішення конфліктів, ніж це є зараз. «Одного дня мене тут не буде. Організація Об'єднаних Націй, на мою думку, стане набагато сильнішою. Рада миру буде майже контролювати діяльність Організації Об'єднаних Націй і стежити за тим, щоб вона працювала належним чином», – сказав він

Крім того, американський президент зазначив, що якщо ООН потребуватиме допомоги «у фінансовому плані», Рада миру готова втрутитися. Варто зазначити, що більшість країн, які Трамп запросив до членства в Раді миру, відмовилися від пропозиції через побоювання, що організація прагне замінити ООН.