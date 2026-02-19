Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп визнав, що помилився в оцінці швидкого завершення війни в Україні

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Трамп визнав, що помилився в оцінці швидкого завершення війни в Україні
Дональд Трамп заявив, що: «ми завершили вісім воєн, і, думаю, дев'ята ще попереду. Вона виявилася складнішою. Я думав, що це буде найлегша»
скріншот з відео

Президент США заявив, що вважав російсько-українську війну «найлегшою», але вона виявилася складнішою

Президент США Дональд Трамп під час засідання Ради миру у Вашингтоні заявив, що його попередні очікування щодо перебігу війни в Україні не справдилися, і конфлікт виявився значно складнішим, ніж він прогнозував. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виступ американського лідера під час засідання Ради миру.

За його словами, останній рік був винятковим з огляду на кількість воєн, щодо яких, за його оцінкою, вдалося досягти результатів.

«Ми маємо перший рік, який, мабуть, не має аналогів у нашій країні, тому що ми завершили вісім воєн, і, думаю, дев'ята ще попереду. Вона виявилася складнішою. Я думав, що це буде найлегша», - сказав президент США.

Трамп також наголосив, що під час воєнних конфліктів складно прогнозувати розвиток подій і визначати, які рішення будуть простими, а які вимагатимуть більше часу та зусиль. За його словами, реальність війни часто відрізняється від початкових очікувань і планів.

Він додав, що у війні ніколи невідомо, "що буде легко, а що - не дуже". Ці слова пролунали в контексті обговорення поточних міжнародних викликів та перспектив завершення воєн, про які говорив американський президент.

До слова, глава Білого дому під час засідання Ради миру заявив, що ООН мала б бути більш залученою до вирішення конфліктів, ніж це є зараз. «Одного дня мене тут не буде. Організація Об'єднаних Націй, на мою думку, стане набагато сильнішою. Рада миру буде майже контролювати діяльність Організації Об'єднаних Націй і стежити за тим, щоб вона працювала належним чином», – сказав він

Крім того, американський президент зазначив, що якщо ООН потребуватиме допомоги «у фінансовому плані», Рада миру готова втрутитися. Варто зазначити, що більшість країн, які Трамп запросив до членства в Раді миру, відмовилися від пропозиції через побоювання, що організація прагне замінити ООН.

Теги: США Україна війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кремль дає великі обіцянки адміністрації Дональда Трампа
Путін зробив Трампу стратегічну пропозицію щодо Аляски – The Economist
Вчора, 17:24
На Івано-Франківщині пролунала серія вибухів
На Івано-Франківщині пролунала серія вибухів
17 лютого, 07:20
Сенатор-демократ Річард Блюменталь заявив про незацікавленість Путіна у мирі та закликав дати ракети
Американський сенатор розкрив, яка зброя може переламати хід війни
16 лютого, 19:53
Рубіо заявив, що Трамп прагне покласти край війні в Україні раз і назавжди
Рубіо заявив, що Трамп прагне покласти край війні в Україні раз і назавжди
15 лютого, 03:27
В околицях Покровська двоє окупантів розстріляли місцевих жителів та втекли з бойових позиці
Окупанти відкрито зізнаються у скоєнні воєнних злочинів – перехоплення розвідки
9 лютого, 06:31
5 лютого завершився договір між США та Росією про контроль над стратегічними наступальними озброєннями
Китай закликав США відновити діалог з Росією
6 лютого, 13:12
У лютому 2026 року звільненим з полону військовослужбовцям будуть надавати додаткові відпустки
Відстрочка, надбавки, бронювання та воєнний стан: що зміниться з 1 лютого
1 лютого, 08:10
На Сумському напрямку бойові дії тривають у тактичній зоні вздовж усього периметру вклинення російських військ у північно-східній частині Сумської області України
Шансів захопити весь Донбас немає: Росія переходить до плану «Б»
26 сiчня, 12:25
Жителі Гренландії завжди були проти приєднання до США та воліли залишитися з Данією
Axios: Данія збереже суверенітет над Гренландією
22 сiчня, 04:45

Політика

Зеленський зустрівся із Верховним комісаром ООН: про що говорили (відео)
Зеленський зустрівся із Верховним комісаром ООН: про що говорили (відео)
Президент Казахстану запропонував створити нагороду імені Трампа
Президент Казахстану запропонував створити нагороду імені Трампа
Італія підготувала амбітний план розширення армії до 2044 року
Італія підготувала амбітний план розширення армії до 2044 року
Зять Трампа Кушнер стане спеціальним посланником миру
Зять Трампа Кушнер стане спеціальним посланником миру
Трамп продовжив санкції проти РФ
Трамп продовжив санкції проти РФ
Єврокомісія скликає екстрене засідання через нафтопровід «Дружба»
Єврокомісія скликає екстрене засідання через нафтопровід «Дружба»

Новини

День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Сьогодні, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
Вчора, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
17 лютого, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua