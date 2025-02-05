Російські війська просунулися під Куп’янськ – карти ISW

Триває 1078-й день війни

Російським військам вдалось просунутись тільки в районі Куп'янська. На інших напрямках ворог зберігає військову присутність, однак не просувався. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Операція ЗСУ на Курщині

Російські війська 4 лютого продовжили наземні атаки на український виступ у Курській області, але не зробили жодного підтвердженого просування.Окупанти продовжували наступати на північний захід від Суджі в районі Свердлікова, на північ від Суджі в районі Миколаївки та на південь від Суджі в районі Махновки.

Мілблогер стверджував, що зусилля російських військ із захоплення Махнівки протягом січня 2025 року припинилися через поєднання українських безпілотників і поганих погодних умов, і що російські війська зрештою вийшли з населеного пункту. Мілблогер оцінив, що бої за Махнівку, швидше за все, відновляться, коли земля знову промерзне або повністю висохне. Інший мілблогер також стверджував, що російським військам не вдалося закріпитися біля Махнівки.

Харківщина

Російські війська 4 лютого продовжували обмежені наземні атаки на Харківському напрямку, але не просувалися. 3 і 4 лютого російські війська продовжували наземні атаки на північ від Харкова поблизу Липців і на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська.

Луганщина

4 лютого російські війська просунулися на Куп’янському напрямку. 3 і 4 лютого російські війська вели наступальні операції на схід від Куп’янська в районі Петропавлівки та на південний схід від Куп’янська в районі Піщаного. Геолокаційні кадри, опубліковані 4 лютого, показують, що російські війська нещодавно просунулися в центр Західного (на північ від Куп’янська).

Російські війська 4 лютого продовжили наступ на Боровому напрямку, але не просунулися. 3 і 4 лютого російські війська наступали на північний схід від Борової поблизу Загірзове, Нової Кругляківки, Колісниківки та Лозової та на південний схід від Борової поблизу Новоєгорівки та Греківки.

Російські війська 4 лютого продовжили наступ на Лиманському напрямку, але не просунулися. 3 і 4 лютого російські війська наступали на північний схід від Лиману в районі Ямполівки, Новолюбівки, Іванівки та Тернів і на схід від Лиману в районі Діброви.

Донеччина

Російські війська 4 лютого продовжили наступальні дії на Сіверському напрямку, але підтверджених наступів не зробили. 3 і 4 лютого російські війська продовжували наступати на північний схід від Сіверська в районі Білогорівки та на схід від Сіверська в районі Верхньокам'янського.

Російські війська 4 лютого продовжували наступальні дії на поблизу Часового Яру, але не просунулися. 3 і 4 лютого російські війська продовжували наступати в межах та поблизу Часового Яру та на південь від Часового Яру поблизу Ступочок, Предтечиного та Білої Гори.

Російські війська 4 лютого продовжували наступальні дії на Торецькому напрямку, але не просунулися. 3 і 4 лютого російські війська продовжували наступати в районі Торецька, на північних околицях Торецька, на північний схід від Торецька в районі Кримського та на захід від Торецька в районі Щербинівки.

Російські війська 4 лютого продовжили наступальні дії на Покровському напрямку, але не підтвердили наступ. Українська бригада 4 лютого опублікувала кадри, на яких українські сили відбивають взводний штурм російської механізації на Покровському напрямку. Російські війська продовжували атакувати на схід від Покровська біля Зеленого Поля, Водяного Другого, Тарасівки, Миролюбівки, Малинівки та Промінь; на південний схід від Покровська біля Лисівки; на південний захід від Покровська біля Звірового, Котлярівки, Єлизаветівки, Удачного, Надіївки, Успенівки, Новоолександрівки, Срібного; і на захід від Покровська біля Котлиного 3 і 4 лютого.

Російські війська 4 лютого продовжували наступ на Курахівському напрямку, але не просунулися. 3 і 4 лютого російські війська атакували на захід від Курахового біля Дачного, Андріївки та Костянтинополя та на південний захід від Курахова біля Розлива, Зеленівки, Янтарного та Роздольного.

Російські війська 4 лютого продовжили наступ поблизу Великої Новосілки, але не просунулися. 3 і 4 лютого російські війська атакували біля самої Великої Новосілки, на північ від Великої Новосілки біля Нового Комара та на південний захід від Великої Новосілки біля Новосілки.

Південь

4 лютого російські війська продовжили обмежені наземні атаки на Запорізькому напрямку, але не зробили жодного підтвердженого наступу. Російські війська здійснили обмежені наземні атаки на заході Запорізької області поблизу Новоданилівки (на північ від Роботиного) та Щербаків (на північний захід від Роботиного) 3 та 4 лютого.

Російські війська продовжували обмежені наземні атаки на Дніпровському напрямку безпосередньо на схід від Херсона в районі Антонівки та Придніпровського 3 і 4 лютого, але не просунулися.

Нагадаємо, що триває 1078-й день війни.