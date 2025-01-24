Влада РФ скаржиться на атаку понад 120 дронів: шість аеропортів призупинили польоти

Невідомі дрони атакували 11 російських областей

У міноборони Росії заявили, що сили протиповітряної оборони нібито за ніч збили 121 український безпілотник.

Зокрема:

37 – над територією Брянської області;

20 – над територією Рязанської області;

17 – над територією Курської області;

17 – над територією Саратовської області;

сім – над територією Ростовської області;

шість – над територією Московської області;

шість – над територією Білгородської області;

три – над територією Воронезької області;

два – над територією Тульської області;

два – над територією Орловської області;

два – над територією Липецької області;

один – над Москвою.

Ще один нібито було збито над українським Кримом.

У зв’язку з цим шість російських аеропортів тимчасово призупинили прийом та відправку рейсів. Нібито «для забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден».

Обмеження ввели в аеропортах Казані, Нижньокамська, Пензи, Самари, Саратова та Уфи.

До цього в Татарстані, Самарській та Саратовській області оголосили про загрозу атаки дронів.

Раніше аналітики ISW повідомляли, що Кремль вживає заходів для захисту оборонних об'єктів у прикордонних регіонах від атак українських безпілотників. Заплановано посилення сил протиповітряної оборони.

Нагадаємо, у ніч проти 24 січня у передмісті Москви прогриміла серія вибухів. Дрони летіли курсом на Москву.

Крім того, серія вибухів прогриміла у Рязанській області. Дрони атакували місто. За попередніми даними, БпЛА летіли курсом на нафтопереробні обʼєкти.

Внаслідок влучань палає Рязанський нафтопереробний завод та Рязанська ТЕЦ.