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Влада РФ скаржиться на атаку понад 120 дронів: шість аеропортів призупинили польоти

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Влада РФ скаржиться на атаку понад 120 дронів: шість аеропортів призупинили польоти
Наслідки атаки дронів на РФ
скрін із відео

Невідомі дрони атакували 11 російських областей

У міноборони Росії заявили, що сили протиповітряної оборони нібито за ніч збили 121 український безпілотник. 

Зокрема:

  • 37 – над територією Брянської області;
  • 20 – над територією Рязанської області;
  • 17 – над територією Курської області;
  • 17 – над територією Саратовської області;
  • сім – над територією Ростовської області;
  • шість – над територією Московської області;
  • шість – над територією Білгородської області;
  • три – над територією Воронезької області;
  • два – над територією Тульської області;
  • два – над територією Орловської області;
  • два – над територією Липецької області;
  • один – над Москвою.

Ще один нібито було збито над українським Кримом.

У зв’язку з цим шість російських аеропортів тимчасово призупинили прийом та відправку рейсів. Нібито «для забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден».

Обмеження ввели в аеропортах Казані, Нижньокамська, Пензи, Самари, Саратова та Уфи.

До цього в Татарстані, Самарській та Саратовській області оголосили про загрозу атаки дронів.

Раніше аналітики ISW повідомляли, що Кремль вживає заходів для захисту оборонних об'єктів у прикордонних регіонах від атак українських безпілотників. Заплановано посилення сил протиповітряної оборони. 

Нагадаємо, у ніч проти 24 січня у передмісті Москви прогриміла серія вибухів. Дрони летіли курсом на Москву.

Крім того, серія вибухів прогриміла у Рязанській області. Дрони атакували місто. За попередніми даними, БпЛА летіли курсом на нафтопереробні обʼєкти.

Внаслідок влучань палає Рязанський нафтопереробний завод та Рязанська ТЕЦ.

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Теги: дрон росія війна окупанти ЗСУ

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