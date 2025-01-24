Влада РФ скаржиться на атаку понад 120 дронів: шість аеропортів призупинили польоти
Невідомі дрони атакували 11 російських областей
У міноборони Росії заявили, що сили протиповітряної оборони нібито за ніч збили 121 український безпілотник.
Зокрема:
- 37 – над територією Брянської області;
- 20 – над територією Рязанської області;
- 17 – над територією Курської області;
- 17 – над територією Саратовської області;
- сім – над територією Ростовської області;
- шість – над територією Московської області;
- шість – над територією Білгородської області;
- три – над територією Воронезької області;
- два – над територією Тульської області;
- два – над територією Орловської області;
- два – над територією Липецької області;
- один – над Москвою.
Ще один нібито було збито над українським Кримом.
У зв’язку з цим шість російських аеропортів тимчасово призупинили прийом та відправку рейсів. Нібито «для забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден».
Обмеження ввели в аеропортах Казані, Нижньокамська, Пензи, Самари, Саратова та Уфи.
До цього в Татарстані, Самарській та Саратовській області оголосили про загрозу атаки дронів.
Раніше аналітики ISW повідомляли, що Кремль вживає заходів для захисту оборонних об'єктів у прикордонних регіонах від атак українських безпілотників. Заплановано посилення сил протиповітряної оборони.
Нагадаємо, у ніч проти 24 січня у передмісті Москви прогриміла серія вибухів. Дрони летіли курсом на Москву.
Крім того, серія вибухів прогриміла у Рязанській області. Дрони атакували місто. За попередніми даними, БпЛА летіли курсом на нафтопереробні обʼєкти.
Внаслідок влучань палає Рязанський нафтопереробний завод та Рязанська ТЕЦ.
Коментарі — 0